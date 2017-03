Un plan national : une panacée contre la distraction au volant?

La distraction au volant continue d’être l’une des principales causes d’accidents de la route au Canada. Elle est à l’origine d’un nombre de morts sans cesse croissant, selon des données en provenance des provinces et territoires du pays. Compte tenu de l’ampleur du problème, la Coalition canadienne contre la distraction au volant (CCDD) a été créée pour préparer un plan d’action national qui vient d’être publié.

Un constat alarmant

La distraction au volant était la cause de 25 % des décès d’automobilistes lors d’accidents mortels en 2013.

Des études montrent qu’elle est également responsable de 30 à 80 % de l’ensemble des collisions et qu’elle est désormais classée devant l’alcool au volant comme cause d’accidents mortels dans trois provinces du pays, soit l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et la Saskatchewan.

Une tendance inquiétante qui a fait de la lutte contre la distraction au volant une priorité en matière de sécurité routière un peu partout au Canada.

C’est ainsi que plusieurs lois ont été présentées pour sanctionner sévèrement les cas de distraction au volant, comme l’utilisation du téléphone cellulaire qui est prohibée. Les amendes sont salées. Les contrevenants peuvent parfois payer jusqu’à 400 $ ou plus dans certaines provinces, en cas de récidive.

La mise sur pied de la Coalition canadienne contre la distraction au volant s’inscrit dans cette lignée de mesures à l’échelle nationale pour réduire le nombre de décès sur les routes.

En exemple, ces nouvelles amendes pour distraction au volant en vigueur depuis 2015 en Ontario © Ministère des Transports/Radio-Canada

Un plan qui cible les principales causes de la distraction au volant

Le plan de la CCDD vise à inspirer et à mobiliser les organismes qui ont fait de la lutte contre la distraction au volant un objectif majeur.

Le plan a établi différents éléments qui poussent à la distraction au volant, notamment le comportement du conducteur et les dispositifs technologiques à bord des véhicules.

C’est sur cette base qu’il propose des outils stratégiques pour permettre aux organismes de lutter efficacement contre ce fléau.

« Le plan a été conçu afin d’exploiter les connaissances et l’apprentissage collectifs qu’ont acquis plusieurs organismes. Le fait de transformer leur expérience en outils et ressources pratiques, qui peuvent être utilisés par un groupe beaucoup plus vaste d’intervenants, peut en améliorer l’efficacité et avoir une incidence sur les résultats à plus grande échelle. » – Robyn Robertson, présidente et chef de la direction de la Fondation de recherches sur les blessures de la route.

Un plan d’action national contre la distraction au volant : fruit d’un partenariat entre la Fondation de recherche sur les blessures de la route, l’organisme Drop It And Drive, Co-operators et la CCDD © ICI Radio-Canada