Il s’est hissé au sommet du Kilimandjaro en appui aux enfants défavorisés !

Pour qu’un homme en arrive à réaliser un tel exploit, il aurait fallu que la cause en vaille la chandelle. Pierre Lampron, un jeune producteur laitier du Canada l’a fait, au nom de 20 000 enfants et jeunes qui sont dans le besoin, et qui vont bénéficier des 595 000 dollars amassés en compagnie de 25 autres grimpeurs canadiens qui ont participé à l’escalade du mont Kilimandjaro le 24 février.

Contribuer à combattre la pauvreté des enfants et des jeunes en Amérique du Nord.

La pauvreté est un mal qui sévit partout dans le monde et qui n’épargne aucun groupe d’âge. L’Amérique du Nord n’est pas en reste et le problème concerne 1 enfant sur 6.

La Fondation Tim Horton pour les enfants figure parmi les structures qui apportent de l’aide à cette catégorie particulièrement vulnérable.

43 ans après sa création, elle est venue en aide à plus de 250 000 enfants et jeunes de familles défavorisées un peu partout en Amérique du Nord.

Le défi de Pierre Lampron et de ses compagnons s’inscrit dans le sillage des activités organisées par la Fondation pour lever des fonds destinés à la cause des enfants et des jeunes.

L’Escalade du Kilimandjaro de la Fondation a permis à Pierre Lampron d’atteindre le sommet africain le plus haut, 5891,8 mètres d’altitude, qui s’élève dans le nord-est de la Tanzanie.

L’idée que les 595 000 dollars récoltés pour la circonstance vont redonner le sourire à près de 20 000 enfants est particulièrement réjouissante pour M. Lampron

« Je suis honoré d’avoir eu la chance de participer à l’Escalade du Mont Kilimandjaro en soutien à la Fondation Tim Horton pour les enfants en l’honneur de tous les producteurs laitiers canadiens. En tant que producteurs laitiers, nous cherchons constamment à contribuer au bien-être de nos communautés, et cette aventure fut une belle opportunité. Si par ce défi que je relève, je peux apporter la possibilité à des jeunes de vivre un moment particulier de bonheur et d’épanouissement, ce dépassement en aura valu la peine. » -Pierre Lampron.

Le groupe de grimpeurs au sommet du Kilimandjaro © (Groupe CNW/Dairy Farmers of Canada)

Un honneur pour les Producteurs laitiers du Canada

Pierre Lampron est membre du Conseil d’administration des producteurs laitiers du Canada, organisme qui existe depuis plus de 80 ans et qui défend les intérêts des producteurs laitiers à l’échelle du Canada.

Les membres de l’organisme ont tenu à souligner la bravoure de leur collègue qui, comme les autres grimpeurs canadiens a entamé l’aventure dans la forêt tropicale Lemosho Glades le 18 février, a parcouru cinq écosystèmes différents, bravant tous les obstacles possibles sur son chemin, avant de se rendre au pied de la montagne emblématique et de réaliser l’ascension jusqu’à son sommet, au petit matin du 24 février en Tanzanie.