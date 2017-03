« Délais de livraison déraisonnables, horaires imprévisibles, camionneurs pressés comme des citrons » – S. Lacroix

La Société de l’assurance automobile du Québec a lancé à Montréal une semaine de consultation sur la sécurité routière. À l’occasion, le syndicat des Teamsters a présenté une série de doléances susceptibles d’améliorer les conditions dans l’industrie du camionnage aussi bien au Québec que partout ailleurs au Canada.

La déréglementation qui a cloué au sol toute une industrie!

Le porte-parole des Teamsters du Canada, Stéphane Lacroix © Radio-Canada

Stéphane Lacroix est chargé d’affaires publiques chez Teamsters Canada

Il était présent à la semaine de consultation sur la sécurité routière organisée par la Société de l’Assurance automobile du Québec, la SAAQ.

M. Lacroix a présenté le mémoire du syndicat des Teamsters qui représente 4000 camionneurs au Québec, 16 000 au Canada et près de 60 000 en Amérique du Nord.

Dans ce mémoire, il évoque la déréglementation qui a été mise en place par le gouvernement fédéral dans les années 1980, favorisait l’implantation des petits exploitants, reconnus sous l’appellation en anglais « fly by night ».

Stéphane Lacroix estime que ces petits exploitants ont tiré les conditions de travail des transporteurs vers le bas, en offrant des prix très faibles aux expéditeurs d’une part, et en promettant que les livraisons se feraient dans des délais très courts.

30 ans après l’instauration de cette déréglementation, les Teamsters en viennent à la conclusion que les camionneurs sont de plus en plus « pressés comme des citrons, parce qu’ils sont coincés entre des délais de livraison qui sont déraisonnables, des horaires de livraison qui sont imprévisibles et qui les empêchent de prendre du repos ».

Ils sont pris tous les jours, ce à l’échelle du pays, dans des bouchons de circulation et sur des routes en piètre état.

Profitant du lancement de la semaine de consultation sur la sécurité routière, les Teamsters ont voulu faire comprendre aux différents paliers gouvernementaux que la déréglementation a eu des impacts très néfastes sur l’industrie du camionnage et que pour améliorer le bilan de la sécurité routière, il fallait remonter à la source pour régler les problèmes.

Le camion lourd a terminé sa course dans le fossé. © Radio-Canada/Paul Landry

Aborder des enjeux profonds vieux de 30 ans autour d’une table

La création d’une table de concertation où les donneurs d’ouvrages (les expéditeurs, les receveurs, les entreprises et les usines qui produisent, ainsi que les commerces de détail qui vendent les produits), les compagnies de transport, le gouvernement, le syndicat des Teamsters et les camionneurs vont pouvoir aborder et régler de manière définitive les enjeux auxquels ils sont confrontés.

Par ces discussions-là, les Teamsters estiment que le bilan routier pourrait être amélioré partout au pays.

Étant donné que les camionneurs font face à des horaires très serrés, observe M. Lacroix, il arrive qu’ils prennent des risques énormes, et les Teamsters affirment que pour améliorer de manière viable le bilan routier, il faut que ces camionneurs soient reposés et en bonne santé.

Stéphane Lacroix souligne qu’il est important de dresser un portrait global de l’industrie du camionnage (donneurs d’ouvrages et décisions gouvernementales au fil du temps), afin d’avoir un impact significatif sur le bilan de la sécurité routière.

La situation des camionneurs est davantage préoccupante dans la mesure où la plupart vivent des problèmes d’apnée du sommeil, avec des conséquences qui peuvent être très graves, étant donné qu’ils peuvent facilement s’endormir au volant, et la manière dont l’industrie est structurée à l’heure actuelle, fait en sorte que leur santé se dégrade rapidement, déplore M. Lacroix

Les donneurs d’ouvrage, d’une certaine façon, imposent souvent des amendes salées pour la marchandise qui n’est pas livrée à temps, des amendes qui sont refilées aux entreprises de camionnage, et à terme, les entreprises de camionnage peuvent en faire subir les conséquences aux routiers.

Stéphane Lacroix propose que la problématique soit regardée dans son ensemble, que les gouvernements remontent en amont et qu’ils mettent en place des conditions qui permettent aux différentes parties prenantes de l’industrie de se parler et d’aborder les problèmes de fond pour les régler.

Au moins un camion lourd a été impliqué dans l’accident sur l’autoroute 403. © Tony Smyth/CBC