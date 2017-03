La Journée mondiale de l’ouïe met en lumière l’augmentation des taux de perte auditive au Canada

Le 3 mars est la Journée mondiale de l’ouïe désignée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour sensibiliser les gens à l’importance de maintenir une bonne santé auditive. Au pays, selon Statistique Canada, plus d’un million d’adultes ont déclaré souffrir d’une déficience auditive, soit plus de 50 % de plus que le nombre de personnes ayant des problèmes de vue. Le vieillissement est la cause la plus fréquente de perte auditive et des stratégies pour améliorer la santé auditive des Canadiens sont essentielles, afin de gérer cette épidémie croissante.

Le thème de la Journée mondiale de l’ouïe 2017, « Action pour la perte auditive : faire un bon investissement », attire l’attention sur l’impact économique du phénomène. Selon les informations fournies par l’OMS, la perte auditive non corrigée entraîne un coût élevé pour l’économie mondiale et a un impact important sur la vie des personnes touchées.

La prévention, le dépistage précoce, la réadaptation avec des prothèses auditives, le sous-titrage et l’enseignement du langage des signes sont parmi les stratégies qui peuvent soulager les personnes atteintes. La Journée mondiale de l’ouïe 2017 souligne les actions qui peuvent être entreprises par les décideurs pour faire face à la perte auditive.

L’OMS suggère les moyens suivants :

allocation des ressources nécessaires;

intégration des soins de l’oreille et de l’audition dans les systèmes de santé;

renforcement des capacités en matière de ressources humaines;

mise en œuvre de programmes de détection et d’intervention précoces;

amélioration de la sensibilisation dans tous les secteurs de la société.

Au Canada

Lancée en 2014 au Canada par un réseau de cliniques de santé auditive, la Campagne nationale pour une meilleure audition « ListenUP! » (Écoutez!) a comme objectif d’informer la population sur la perte auditive, d’éduquer les Canadiens sur la santé de l’ouïe et les dangers de la perte auditive non traitée, et d’offrir de tests de dépistage à tous les Canadiens âgés de plus de 60 ans.

« En tant que spécialistes, nous avons jugé important non seulement de redonner aux collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités, mais aussi de sensibiliser tous les Canadiens à l’importance de maintenir la santé auditive », explique l’audiologiste Mike Curry, directeur des opérations pour ListenUP! Canada, HearingLife Canada et ses partenaires nationaux affiliés. La perte d’audition touche un Canadien sur cinq et peut souvent avoir comme conséquence une multitude d’impacts économiques, sociaux et affectifs négatifs – non seulement cela influe énormément sur l’individu, mais sur le système de santé dans son ensemble. »

La Campagne nationale pour une meilleure audition offre gratuitement des évaluations auditives appropriées à tous les Canadiens âgés de plus de 60 ans et redonne aux communautés locales en faisant un don pour chaque test effectué. Les recettes provenant de chaque évaluation vont à la fourniture de prothèses auditives à ceux qui ne peuvent pas se le permettre. À ce jour, la campagne a permis d’amasser plus de 400 000 $, résultat de plus de 126 750 tests auditifs. Quatre-vingt-treize Canadiens d’un océan à l’autre ont reçu de nouvelles prothèses grâce à cette initiative et le nombre continue de croître.

«Quatre-vingt-dix pour cent des personnes atteintes de déficience auditive peuvent améliorer la communication en utilisant une prothèse auditive, des conseils ou des changements environnementaux correctement adaptés.»

La Campagne pour une meilleure audition s’est fixé l’objectif pour 2017 d’amasser 300 000 $ pour de nouveaux appareils auditifs, ce qui représente 75 000 tests. Plus de 200 cliniques locales à travers le pays participent à la campagne nationale et toutes se sont engagées à faire un don de 4 $ pour chaque examen d’ouïe, afin de fournir des prothèses à ceux qui n’ont pas les moyens de se le permettre. Alors que la campagne s’adresse aux Canadiens âgés de 60 ans et plus, ListenUp! Canada, HearingLife Canada et ses partenaires nationaux affiliés fourniront gratuitement un dépistage de l’audition de référence à tout adulte de 18 ans ou plus.

Radio Canada International avec les informations de l'Organisation mondiale de la santé et de la Campagne ListenUP!