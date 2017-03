Le site web d’immigration Canada craque le soir de la victoire de Trump : c’était une fausse nouvelle!

Des documents internes du gouvernement obtenus par CBC montrent que le site du ministère canadien de l’Immigration était déjà dépassé par des problèmes techniques plusieurs heures avant la victoire de Donald Trump le 8 novembre dernier.

Ces documents viennent donc contredire l’affirmation faite par l’ensemble des médias canadiens dans les heures et les jours suivants voulant que la nuit des élections le site du Canada eût cassé sous la pression d’une foule de visiteurs américains anxieux qui cherchaient à émigrer au Canada.

Se basant sur des informations diffusées par CJAD, CTV News et The Independant, Radio Canada Internationale elle même avait rédigée deux articles sur cette affaire dont celui-ci le matin du 9 novembre : Le site web d’Immigration Canada s’écrase sous la pression d’électeurs américains consternés

Des voyageurs étrangers seraient en vérité responsable de mise hors d’usage du site

CBC a appris que les problèmes techniques ont été déclenchés par des voyageurs étrangers qui tentaient d’obtenir en ligne un document du gouvernement canadien avant la date limite du 10 novembre. Au coeur de la demande : de nouvelles «autorisations de voyage électroniques» en ligne permettant aux visiteurs étrangers de s’envoler vers le Canada.

Ils ont apparemment provoqué une panne en tentant de payer 7 $ en ligne pour la livraison électronique des documents de voyage obligatoires, connus sous le nom de eTAs.

Les autorisations de voyage électroniques ou les AÉE sont disponibles en ligne depuis le 1 er août 2015, mais leur obtention n’était pas obligatoire jusqu’à la fin de la période d’amnistie du 10 novembre 2016. Elles ne sont pas exigées pour les citoyens canadiens ou américains, mais la plupart des voyageurs étrangers doivent maintenant les obtenir.

La ruée pour l’obtention des autorisations de voyage électroniques a semblé prendre les agents de l’immigration du Canada par surprise. Vers 2 heures du matin, le 8 novembre.

Les techniciens du site web ont été alertés du problème, mais n’ont pas agi immédiatement

Selon les documents obtenus par CBC, les techniciens ont été officiellement informés des troubles du site Web vers environ 14 heures le 8 novembre, mais ils ont peu fait pour résoudre les problèmes dès cet après-midi.

Les problèmes de site Web ont empiré pendant la soirée des élections aux États-Unis , jusqu’à ce qu’il s’écrase durant la nuit.

Les techniciens ont finalement dû mettre plus de 32 heures pour réparer le site, en doublant le nombre de serveurs à six et en augmentant la capacité de traitement. Le correctif est venu moins de deux heures avant la date limite du 10 novembre, probablement frustrant les demandeurs d’eTA pendant plus d’une journée.

RCI avec les informations de Dean Beeby de CBC

CBC News a obtenu des rapports internes et des courriels grâce à la Loi sur l’accès à l’information.