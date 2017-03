Nouveau programme pour aider les Albertains à exploiter les ressources solaires

L’Alberta annonce un programme de soutien financier aux propriétaires résidentiels, commerciaux ainsi qu’aux organismes à but non lucratif. Ils recevront des rabais pour l’achat et l’installation de panneaux solaires sur les toits des édifices de la province. Le Programme solaire résidentiel et commercial, qui entrera en vigueur cet été, compte sur un budget de 36 millions de dollars pour atteindre un total de 10 000 nouveaux toits solaires.

Selon le gouvernement provincial, ce programme s’ajoutera à d’autres politiques d’aide pour encourager les ménages, les entreprises, les exploitations agricoles, les communautés autochtones et les municipalités à investir dans l’efficacité énergétique.

« Il y a beaucoup d’engouement en Alberta autour de l’énergie solaire à petite échelle. Ce programme rendra l’énergie solaire plus abordable pour les Albertains, ce qui aboutira à de nouveaux panneaux sur 10 000 toits de la province d’ici 2020. En cours de route, nous créerons des emplois et de l’expertise locale dans une industrie émergente », Shannon Phillips, ministre de l’Environnement et des Parcs et ministre responsable du Bureau du changement climatique.

Selon les informations du gouvernement albertain, le niveau d’absorption d’énergie venant du soleil a doublé dans la province depuis 2015 en raison d’initiatives comme le Programme solaire municipal et le Programme PV solaire à la ferme. Au cours des cinq prochaines années, le Programme solaire résidentiel et commercial s’appuiera sur ces programmes déjà existants. Selon les attentes officielles, d’ici 2019, le nouveau programme devrait :

soutenir la création de 900 emplois dans le secteur de l’énergie solaire en Alberta;

réduire les coûts d’installation solaire jusqu’à 30% pour les résidences et jusqu’à 25% pour les entreprises et les organismes à but non lucratif;

réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la province d’environ un demi-million de tonnes, ce qui équivaut à retirer 100 000 véhicules de tourisme de la route.

La réponse de l’industrie

« L’Alberta, une province connue pour son industrie pétrolière et gazière, est également en train de devenir rapidement la chef de file des énergies renouvelables de l’Ouest canadien, a déclaré John Gorman, président et chef de la direction de l’Association canadienne des industries solaires (CanSIA). Le gouvernement de l’Alberta positionne la province pour la diversification de son avenir énergétique en explorant une autre de ses sources d’énergie abondantes – le soleil. Plus de ménages et de petites entreprises albertains auront maintenant le pouvoir de passer au solaire, de renforcer les économies locales et de créer des emplois. Le gouvernement a tenu parole et l’industrie solaire canadienne est prête à livrer en retour.»

Les détails de ce plan, et la façon dont il créera des débouchés pour l’industrie solaire canadienne, seront un des sujets de discussion à la prochaine conférence Solar West, du 9 au 11 mai, à Edmonton. Avec 400 participants attendus couvrant l’ensemble de l’industrie, Solar West est certain d’être un événement important pour cette industrie en pleine croissance.

Plus de détails seront diffusés dans les prochains mois, mais le gouvernement promet que ce programme saura répondre aux attentes de la population, que cette dernière a exposées dans une rencontre du Comité consultatif sur l’efficacité énergétique, mis sur pied depuis 2015.