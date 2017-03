«Poperetta», l’opéra en toute légèreté

Chaque année, l‘Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal accueille autour de 10 jeunes promesses de l’art lyrique du monde. Ces artistes, qui ont beaucoup de talent et une formation classique solide, ont la chance non seulement de côtoyer la cour des grands en participant des répétitions et des spectacles de l’Opéra de Montréal, mais aussi de présenter au public des œuvres incontournables d’opéra qui leur ressemblent.

Un des spectacles préparés pour ce début d’année est «Poperetta», une compilation des airs les plus populaires de l’opérette dans le cadre du festival Montréal en Lumière et en collaboration avec l’Orchestre de chambre McGill. Les jeunes chanteurs de la relève lyrique présentent dans une mise en scène d’Alain Gauthier, des extraits de La Belle Hélène de Jacques Offenbach, Le Prince étudiant de musique de Sigmund Romberg, Le Mikado œuvre de Gilbert et Sullivan et La Veuve joyeuse, opérette de Franz Lehar.

Katie Miller, mezzo-soprano recrue 2016-2017 de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal est passée par les studios de Radio Canada International pour parler avec Paloma Martínez de son expérience dans ce club-école en art lyrique et plus particulièrement sur la préparation de Poperetta :

Écoutez l’entrevue :