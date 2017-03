Les héritières de Bouddha, à la rencontre des nonnes Shéchèn du Bhoutan

Qui a dit qu’on ne fait qu’une chose dans la vie?

Sûrement pas Martine Michaud

Martine Michaud a d’abord été professeure de lettres avant de faire carrière comme chanteuse, metteur en scène et conceptrice de spectacles multimédia.

Puis, la passion du voyage l’a prise et ne l’a pas lâchée.

Grande voyageuse, elle a rassemblé au fil des ans, ses publications (et ses archives assurément) témoignent d’un sens de l’instant magique capté juste au bon moment.

Héritières de Bouddha : à la rencontre des nonnes Shéchèn du Bhoutan

Images du réciphotographique Héritières du Bouddha de Martine Michaud © MishôPhoto

« Martine a vécu dans l’intimité des nonnes. Elle s’est liée d’amitié avec elles, elle a partagé leur quotidien et observé avec attention et bienveillance leurs us et coutumes. À ce titre, son travail constitue un témoignage précieux sur la condition des nonnes, leurs aspirations et leurs défis. » Extrait de la préface signé Mathieu Ricard, moine bouddhiste

Image du récit photographique Héritières de Bouddha de Martine Michaud © MishôPhoto

Cet opus fait de photos, de pensées et autres moments de quiétudes paraît ces jours-ci chez MISHÔPHOTO.

Dans ce très beau livre, Martine Michaud raconte ses semaines vécues dans ce microcosme habituellement coupé du monde extérieur qu’est une nonnerie bouddhiste, une communauté dont la simplicité inspirante et l’humanité à fleur de peau dégagent une impression de sérénité.

Elle lève le voile sur l’univers secret de ces femmes à l’aide de témoignages recueillis avec délicatesse et surtout, avec des portraits touchants où elle a su capter les regards intenses et l’intériorité de ses sujets.

Martine Michaud raconte une partie de Héritières de Bouddha : à la rencontre des nonnes Shéchèn du Bhoutan, au micro de Raymond Desmarteau.