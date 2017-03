Quels sont les chances de survie des Canadiennes à l’accouchement?

C’est la bonne question que nous pose cette semaine un des auditeurs de Radio Canada International qui se trouve au Sénégal.

Un bébé vient de naître. © iStock

Accoucher à la maison au Canada est aussi sécuritaire qu’à l’hôpital, à condition d’être supervisée par une sage-femme qualifiée. C’est ce que démontrait récemment une étude menée à l’Université de la Colombie-Britannique.

En fait, le Canada offre aux mères à l’accouchement parmi les meilleures chances de survie au monde. Écoutez l’entrevue avec notre auditeur africain pour plus de détails.

99 % de tous les décès maternels surviennent dans des pays en développement

Le nombre de décès maternels pour 100 000 naissances vivantes atteint en moyenne 16 décès pour chaque tranche de 100 000 naissances dans les pays développés.

Cette statistique est tout à fait différente dans les pays en développement où l’on signale aujourd’hui en moyenne 230 décès de mamans sur 100 000 accouchements.

Si vous ajouter à cela le fait que dans les pays développement les femmes ont de deux à trois fois plus d’enfants en moyenne que dans les pays riches, on découvre que le risque qu’une mère meure un jour en couches ou pendant sa grossesse est 23 fois plus important que dans les pays développés.

L’Afrique subsaharienne est la région du monde où la mortalité maternelle est la plus forte : 510 décès pour 100 000 naissances. En Sierra Leone, il atteint 1 100, le taux le plus élevé du monde.

