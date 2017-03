Vie privée sur Internet : « Ce que tu publies, penses-y ! »

Montréal a accueilli l’équipe de la caravane engagée dans la sensibilisation des jeunes internautes sur la nécessité de préserver les informations personnelles et la vie privée sur Internet.

Internet est devenu un outil incontournable dans nos vies, un espace où se publie un nombre incalculable d’informations, avec très souvent le risque de se laisser prendre au piège de divulguer des informations personnelles et sur la vie privée, avec les conséquences fâcheuses qui sont connues.

C’est dans le but de sensibiliser les jeunes à l’importance d’avoir « un comportement responsable et sécuritaire » sur Internet que la ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques et députée de Bourassa-Sauvé, Rita de Santis, s’est jointe au porte-parole de la campagne, Nicolas Ouellet, pour présenter deux conférences à l’école secondaire Eulalie-Durocher.

Dans les échanges qui ont suivi cette conférence, les jeunes ont été invités à faire un tri sélectif entre les informations qui leur appartiennent et qui leur sont personnelles et celles qui peuvent être vues et lues par tous, sans que cela nuise à leur réputation ou les met dans l’embarras.

« Nous possédons un réel pouvoir sur notre vie privée; les outils qui sont fournis lors des présentations permettent de prendre conscience de ces risques et, je l’espère, de poursuivre la conversation à la maison. Les conférences précédentes me confirment que ce sujet intéresse énormément les jeunes et elles leur font découvrir une facette des technologies qu’ils ne connaissaient pas. » – Rita de Santis, ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques et députée de Bourassa-Sauvé.

Plusieurs parents sous-estiment l’importance de la surveillance parentale sur les réseaux sociaux. © IS / iStock

La tournée, qui fait partie de la politique québécoise de la jeunesse 2030, s’achèvera à la fin de l’année scolaire 2016 – 2017.

Elle a déjà permis de sensibiliser des milliers de jeunes dans d’autres régions du Québec et c’est la deuxième fois que la caravane s’arrête à Montréal.

La tournée porte également sur la présentation des aspects positifs des technologies numériques, à l’instar des données ouvertes qui jouent un rôle important dans l’innovation et qui ouvrent de nouvelles perspectives de carrière et de développement économique pour toutes les régions du Québec.

Nicolas Ouellet, qui s’est fait connaître comme animateur, chroniqueur et reporter sur le Web et à la télévision, notamment sur les chaînes ICI Radio-Canada télé, TVA, Télé-Québec et VRAK, est le porte-parole de la tournée dans les établissements scolaires © Noëmie Forget

À noter quelques exemples d’informations ou de renseignements qui font partie de ta vie privée: