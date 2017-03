Tam-Tam Canada du 5 mars – S’informer quant tout le monde s’improvise journaliste

Cette semaine, vos cinq animateurs débattent du problème des fausses nouvelles sur les sites web, dans les médias et dans la bouche de politiciens. Tout cela provoque la naissance des réalités alternatives qui brouillent notre capacité comme citoyens de porter des jugements et de prendre des décisions éclairées sur le monde qui nous entoure…

Faites-vous plus ou moins confiance aujourd’hui qu’il y a deux ans aux politiciens, aux journalistes et aux réseaux sociaux pour vous informer sur le monde?

Regardez Tam-Tam – 39:42



Lors de l’écoute, vous avez une question ou une réflexion?

La liberté de la presse serait-elle menacée au Canada?

Une vigile pour la liberté de la presse vient de se tenir dans quelques grandes villes du Canada, soit Montréal, Toronto, London et Vancouver, à l’initiative des journalistes canadiens pour la liberté d’expression.

Le site d’immigration Canada craque lors de la victoire Trump : fausse nouvelle!

Le site du ministère canadien de l’Immigration était déjà dépassé par des problèmes techniques plusieurs heures avant la victoire de Donald Trump le 8 novembre dernier.

Comment se porte la liberté de la presse au Canada?

La liberté de presse n’est jamais acquise. En 2015, le Canada figurait en 8e position sur 180 pays. Il s’agissait en fait d’un redressement car deux ans plus tôt nous n’étions qu’en 20e position.

Espionnage policier d’un journaliste canadien : du jamais vu!

Tout le Canada en parle : un chroniqueur de l’important quotidien La Presse a été placé sous surveillance par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), avec la permission d’une juge de paix.

Protéger les journalistes indépendants contre les poursuites judiciaires

Un cas de poursuite judiciaire contre Ricochet, un média indépendant qui diffuse du contenu sur Internet et deux de ses journalistes pigistes, suscite de vives réactions de l’Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ).

Décès néonatal et deuil parental : la thérapie québécoise en images

Depuis quelques années, des services professionnels de photographie apparaissent pour offrir gratuitement aux parents des souvenirs d’enfants morts à l’hôpital comme Portraits d’Étincelles et la Fondation J’allume une étoile.

Quelles sont ces failles qui freinent l’innovation en santé au Québec?

Des chercheurs du Centre universitaire de la recherche en analyse des organisations publient un deuxième rapport dont le but est de proposer des recommandations pour améliorer l’implantation de l’innovation en santé.

#OscarsMoinsBlancsen2017, qu’en est-il des galas au Canada?

Le chanteur et comédien Ricardo Lamour-Blaise (alias Emrical) a accepté de répondre à cette question en entrevue avec Radio Canada International, et il ne mâche pas ses mots.

La route migratoire de l’Afrique du Nord : funeste destin

L’UNICEF (Fonds des Nations unies pour l’enfance) rapporte que des milliers de femmes et d’enfants réfugiés et migrants sont en proie à toutes sortes de violences entre l’Afrique du Nord et l’Europe.

Discrimination génétique et guerre de lobbyistes : le fédéral vacille

L’avenir d’un projet de loi qui interdirait la discrimination génétique et qui est dans les cartons depuis plus de deux ans est incertain. Pour plaire aux provinces, notamment le Québec, il pourrait ne rien régler même s’il était adopté.

Revivre l’Expo 67 tout en aidant la reconstruction du Népal

La mission de la fondation Alaya : soulager la pauvreté chez les populations sinistrées touchées par des catastrophes naturelles en travaillant en étroite collaboration avec ces populations.

