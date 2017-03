« Assurance maladie aux étudiants internationaux au Québec : incroyablement restreinte, insensée, inhumaine, injuste et indigne » -AVEQ

Il est pressant d’offrir l’accès à la Régie d’assurance maladie du Québec aux étudiants internationaux et étudiantes internationales. Cet appel est lancé par l’Association pour la voix étudiante au Québec qui vient de publier un rapport sur les lacunes de l’assurance maladie qui rendent les étudiants et étudiantes étrangers particulièrement vulnérables.

Un cri du cœur en face de factures dépassant les 100 000 $

L’Association pour la voix étudiante au Québec tire la sonnette d’alarme en face d’une situation particulièrement difficile pour certains étudiants internationaux qui croulent sous le poids de factures de soins de santé aux montants pharaoniques.

Évoquant le cas de la jeune étudiante sénégalaise, Awa Cheik Diop, qui avait reçu une facture de près de 100 000 $ après avoir donné naissance à son enfant dans un hôpital québécois, l’Association a voulu souligner pour inciter à les réparer, les failles de l’Assurance maladie dans la province.

« Cette situation nous a semblé excessivement problématique et l’Association pour la voix étudiante au Québec (l’AVEQ), en collaboration avec les mouvements d’associations générales étudiantes de l’Université du Québec à Chicoutimi (MAGE-UQAC), a cherché à comprendre ce qui se cachait derrière celle-ci ». – AVEQ

Groupe d’étudiants étrangers au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue © Ici Radio-Canada / Vanessa Limage

Des mesures qui vont permettre de résoudre cette situation

Soutenant que le cas de la jeune Awa Cheik Diop n’était que la pointe de l’iceberg, l’AVEQ décrie une situation anormalement inacceptable et affligeante pour des étudiants internationaux qui contribuent pourtant énormément à la société québécoise, et qui l’enrichissent de leurs connaissances.

L’Association soutient qu’il serait inconcevable de laisser ces personnes dans une situation actuellement où elles doivent souvent payer près de 1100 $ chaque année pour avoir accès à une couverture qu’elle juge « non transparente, inadéquate et privée ».

C’est ainsi qu’elle formule quelques recommandations susceptibles d’aider à régler le problème. Ainsi , ajouter des services médicaux à la police d’assurance actuelle et mettre en place des mesures pour assurer une plus grande transparence dans la répartition des frais des services médicaux peuvent être largement bénéfiques.

Par ailleurs, adopter des mesures pour assurer la transparence des universités sur la prime d’assurance et rendre le système de santé non discriminatoire envers les étudiantes internationales et les étudiants internationaux, sont aussi des pistes susceptibles de porter de bons fruits.

L’Association suggère aussi de donner de nouveau le choix aux étudiants et étudiantes de leur police d’assurance, d’améliorer la reconnaissance des cartes d’assurances privées dans les institutions de santé et d’abolir le monopole des compagnies d’assurances privées.

Elle observe qu’il serait nécessaire d’obliger une participation étudiante lors des négociations avec les compagnies d’assurances et d’assurer une couverture publique aux étudiantes internationales et aux étudiants internationaux par le biais d’une couverture provenant de la Régie d’assurance maladie du Québec (RAMQ).