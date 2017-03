Brier 2017: les meilleures équipes masculines de curling réunies à Saint-Jean de Terre-Neuve-et-Labrador

Le Brier est l’événement phare du curling masculin au Canada. Cet événement est présenté cette année dans la ville de Saint-Jean dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la plus à l’est du Canada.

La première édition de ce tournoi, qui oppose 14 équipes de l’Association canadienne de curling provenant de différentes régions du pays ainsi qu’Équipe Canada, a été présentée en 1927 à Toronto dans la province de l’Ontario au centre du pays.

L’édition 2017 a débuté le 4 mars dernier et couronnera une équipe championne le dimanche 12 mars.

Le curling consiste à faire glisser des pierres le plus près possible du centre de cercles situés à l’autre bout d’une surface glacée. Durant chaque partie deux équipes de 4 membres, lançant chacun deux pierres, s’affrontent et tentent d’évincer les pierres de l’autre équipe afin de marquer des points. Il faut neufs 9 bouts (affrontements) pour déterminer l’équipe gagnante d’un match.

Malheureusement les favoris de la foule, Brad Gushue et son équipe, qui représentent Terre-Neuve-et-Labrador, ont connu une journée difficile lorsqu’ils se sont inclinés mardi 4-8 aux mains de l’équipe des Territoires-du-Nord-Ouest dont le capitaine est Jamie Koe.

Pourtant Gushue avait bien joué lundi en battant la Saskatchewan 10-5. Gushue espère pouvoir mieux jouer lors de son prochain match contre le Nord de l’Ontario: « Il faut que nous jouions avec un peu plus d’agressivité et peut-être de rage », a déclaré Brad Gushue.

L’équipe de Mike McEwen représentant le Manitoba, province située dans les Prairies canadiennes, affichait un score parfait au moment d’écrire ces lignes, Elle a vaincu la province voisine du Nouveau-Brunswick 9-7 et est la seule formation sans défaite du tournoi.

Les étapes finales du tournoi débuteront samedi alors que le match qui déterminera le gagnant du Brier 2017 se tiendra dimanche.

RCI avec Radio-Canada Acadie et section histoire du Brier 2017

