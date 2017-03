Les Canadiens découvrent une série d’autres dangers liés au Zika

On a tous vu ces images d’enfants aux crânes amoindris et lu ces témoignages de femmes qui ont donné naissance à ces petits malheureux qui auront besoin de soins soutenus toute leur vie et qui ne se doutait pas lorsqu’elles étaient enceintes du malheur qui allait s’abattre sur elles. Voici maintenant qu’une nouvelle étude canadienne révèle que les complications neurologiques pour les adultes liées au virus Zika ont été sous-estimées.

Les adultes infectés par ce virus courent des risques accrus de développer d’autres maladies neurologiques graves comme la méningite, selon cette enquête réalisée dans la ville de Winnipeg au Manitoba et dont les résultats viennent d’être publiés dans le Journal de l’Association médicale canadienne.

Les chercheurs ont montré que le Zika serait pour les voyageurs canadiens non seulement l’une des causes majeures de la fièvre au retour du voyage, mais aussi de la fièvre dengue plus sévère et de la fièvre chikungunya qui provoque des douleurs débilitantes.

Les résultats les plus percutants de l’enquête canadienne

L’enquête canadienne porte sur l’analyse d’un échantillon de 41 voyageurs canadiens infectés par le virus Zika et montre que trois de ces personnes ont développé par la suite des maladies neurologiques graves.

Par ailleurs, sur trois femmes enceintes infectées, deux ont transmis le virus directement à leur foetus avec de terribles conséquences congénitales.

L’étude a également répertorié parmi les personnes infectées trois cas de complications neurologiques graves, dont une méningite et deux cas de syndrome de Guillain-Barré pouvant entraîner la paralysie de tout l’appareil respiratoire.

Zika est aussi une grande menace pour les adultes – 5:23



D’autres chercheurs canadiens sont aussi sur les traces d’un vaccin prometteur

Une équipe de chercheurs canadiens qui travaille à l’élaboration d’un vaccin contre le virus Zika affirme que ses travaux avancent rapidement et que les résultats préliminaires apparaissent très prometteurs.

Cette équipe se déplace en ce moment en Amérique latine pour administrer des doses à des patients à Porto Rico et tester son vaccin dans une zone à risque.

La première phase réalisée au Canada a permis d’évaluer les effets secondaires et les réactions immunitaires au vaccin. En général, selon les chercheurs, le vaccin est très bien accepté avec une efficacité de 80 % après deux doses.

« On vient de faire en un an et demi ce qui normalement prend sept ou huit ans », explique Gary Kobinger, microbiologiste et directeur du Centre de recherche en infectiologie du CHU de Québec-Université Laval.

RCI avec la contribution de Michel C Auger, Geneviève Murchison, Hélène Mercier, Marjorie April et Doris Labrie de Radio-Canada

