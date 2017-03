Gare au dérèglement de notre horloge biologique avec le passage à l’heure avancée!

Le 12 mars, les Canadiens passeront à l’heure avancée de l’Est. Cela voudrait dire qu’ils perdront une heure de sommeil avec des risques que cela crée quelques perturbations de leur horloge biologique.

Des conséquences possibles sur la santé

Il a été maintes fois démontré que le système d’heure d’été et d’heure d’hiver nuit à la santé humaine.

Entre des troubles du sommeil, de l’appétit, de l’humeur et du rendement professionnel, la liste des dommages est loin d’être exhaustive.

« Si artificiellement, on change l’heure, on fait une perturbation dans notre horloge biologique qui n’est pas nécessaire […] qui plutôt a un effet négatif. C’est pour ça que je ne le recommande pas du tout. Il y a une diminution dans la capacité de décision, de mémoire, tout en fait, à peu près tout est affecté. On devient plus sensible aux maladies, le système immunitaire s’affaiblit et quand on est privés de sommeil, on a tendance à manger plus, manger trop. » – Joseph De Koninck , professeur de psychologie spécialisé dans l’étude du sommeil à l’Université d’Ottawa

Éviter le piège de la fatigue et de l’endormissement au volant

Soulignant le fait que la fatigue est à l’origine de 20 % des accidents de la circulation mortels au Canada, Parachute et FedEx Canada, deux structures spécialisées dans la prévention de blessures évitables pour la première, et dans les services de transport, de cybercommerce et de bureautique pour la deuxième, invitent à une extrême prudence, avec le passage dans quelques jours, à l’heure d’été.

La fatigue au volant est en cause dans de nombreux accidents de la route selon la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) © Radio-Canada

Quelques chiffres sur la grande fatigue au volant reliée aux accidents de la circulation 30 enfants sont tués, chaque année; Plus de 2400 sont blessés par des véhicules; La plupart des incidents se produisent de 15 h à 18 h, lorsque les conducteurs rentrent du travail et que les enfants reviennent à pied de leur école ou de leurs activités parascolaires; Chaque jour au Canada, sept enfants sont heurtés par des véhicules. C’est l’une des causes majeures de décès liés à des blessures parmi les jeunes Canadiens de 14 ans et moins.

Piétons et conducteurs doivent redoubler de vigilance

Parachute et FedEx Express Canada ont lancé une campagne de sensibilisation intitulée « Marche en sécurité » qui inclut le programme « voiture pilote », deux programmes qui visent à prévenir les parents, les conducteurs et les jeunes piétons, et à faire ralentir les véhicules aux abords des écoles.

« La sécurité des piétons est une responsabilité commune de tous les usagers de la route. Grâce à la générosité de FedEx Express Canada, nous pouvons répandre le message et réduire le nombre d’enfants blessés. Aucun enfant ne devrait être tué ou blessé sur nos routes. Ces blessures sont prévisibles et évitables. » – Pamela Fuselli, PDG par intérim de Parachute.

RCI avec Radio-Canada et Parachute