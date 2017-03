Le Canada pourrait favoriser l’arrestation de Canadiens par les douaniers américains

Le projet de loi canadien C-23 présenté par le gouvernement libéral de Justin Trudeau rendrait encore plus risquées pour les Canadiens, notamment ceux de religion musulmane, leurs tentatives de voyager par avion vers les États-Unis, affirment les critiques.

À la lumière des événements politiques aux États-Unis contre l’immigration en provenance de certains pays à majorité musulmane, la nouvelle mesure législative canadienne prend des allures menaçantes, estime le NPD, un des deux principaux partis d’opposition au parlement canadien.

Le diable est dans les détails

En vertu du projet de loi C-23, un garde-frontière des États-Unis serait en mesure de retenir un voyageur canadien même s’il décidait de se retirer du processus de prédédouanement.

À l’heure actuelle, les voyageurs peuvent simplement changer d’avis pour essayer d’entrer aux États-Unis et quitter le processus de préautorisation sans aucune répercussion.

Un garde-frontière pourrait ainsi demander au voyageur canadien de s’identifier et d’expliquer pourquoi il veut quitter le processus d’entrée aux États-Unis. Or, si l’agent de prédédouanement devait avoir des « motifs raisonnables » de croire que la personne a une commis une infraction ou cache un acte illégal, il pourrait à son entière discrétion la détenir pour fin d’interrogatoire plus étendu.

Pourquoi concéder plus de pouvoir aux Américains?

Ralph Goodale © PC / Graham Hughes

Au parlement, le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a défendu la mesure en disant qu’elle « empêcherait des contrebandiers par exemple ou des malfaiteurs de sonder ou de tester les mécanismes de surveillance américains afin de tenter de trouver des faiblesses dans les mesures de sécurité aux frontières.

Le premier ministre Justin Trudeau tente pour sa part de rassurer les Canadiens. Il affirme que les droits des personnes détenues seraient protégés parce qu’elles seraient toujours en sol canadien. « Lorsque vous effectuez un prédédouanement au Canada, la Charte canadienne des droits et libertés et les lois canadiennes sont en vigueur, il y a donc une protection supplémentaire», a-t-il déclaré.

Aide-mémoire…

– En février, l’étudiant Yassine Aber, 19 ans, de l’Université de Sherbrooke, a tenté de franchir la frontière à Stanstead, au Québec, pour participer à une compétition à Boston. Au lieu de cela, il a été détenu pendant cinq heures et interrogé par les agents de la frontière, qui lui ont finalement nié l’entrée aux États-Unis. Bien que la raison exacte de le renvoyer ne soit pas claire, il a été suggéré qu’il a été ciblé parce qu’il se trouvait dans une photo de groupe avec quelqu’un soupçonné d’avoir rejoint les forces extrémistes islamistes en Syrie.

– Toujours en février, Fadwa Alaoui, une habitante de Montréal, a tenté de voyager avec ses deux enfants au Vermont pour faire du magasinage. Les agents de la frontière des États-Unis l’ont également renvoyée, mais pas avant de lui poser des questions sur sa religion et ses opinions sur le président Donald Trump. Ils étaient particulièrement intéressés par son dévouement à sa foi musulmane.

Arrestations injustifiées

Le NPD prévient, à juste titre, que le projet de loi C-23 pourrait imposer une détention injustifiée de minorités visibles, en particulier dans le contexte d’un profilage racial plus élevé à la frontière.

En effet, si Yassine Aber s’était présenté non pas à un poste frontalier américain, mais dans un aéroport canadien dans un poste de prédédouanement américain et qu’il avait décidé de ne pas remettre son téléphone aux douaniers et qu’il avait voulu se retirer de l’interrogatoire, les douaniers américains auraient pu l’arrêter.

Ils auraient pu le faire de manière ostensible sous une notion ambiguë de « motifs raisonnables ». De même, si Fadwa Alaoui avait décidé qu’elle ne voulait pas partager ses opinions politiques privées ou ses pratiques religieuses, les préposés au dépistage américains auraient pu la retenir et pousser leur enquête plus loin simplement en affirmant croire qu’elle aurait commis une infraction.

RCI avec les informations de Aurangzeb Qureshi de CBC News

