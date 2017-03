Nouveau-né chez une famille de réfugiés syriens. Son prénom: Justin

Quand Tarfa Ali Al Shheida, de Windsor dans le sud-ouest ontarien, a su qu’elle était enceinte, elle s’est juré de donner à son enfant à naître, fille ou garçon, un prénom « tout ce qu’il y a de plus canadien ».

Le petit est né le moins dernier et, en l’honneur du premier ministre canadien, il s’appelle Justin.

Mme Al Shheida et son mari Yeyha Al Jaafar affirment que Justin Trudeau est la personne responsable de leur accueil au Canada, tout comme les 40 000 autres réfugiés syriens.

D’autres cas du genre

D’autres familles de réfugiés syriens au Canada ont eu la même réaction. Hussam Eddin Alahmad et sa femme Sherin ont aussi prénommé leur enfant Justin lorsqu’il est né en janvier dernier à North York, près de Toronto.

En entrevue à nos collègues de CBC, M. Alamad a déclaré:

(trad. : Nous trouvons ici des gens ouverts, faisant preuve d’humanisme, des gens qui acceptent les autres cultures.)

« We want to thank the Government of Canada, and the people of Canada for being so welcoming and great to us, Al Jaafar said. We can’t thank you enough, and so we hope you will take this name as a small token of our appreciation. »

Yeyha Al Jaafar