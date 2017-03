Objectif 2020 à lONF: la parité hommes-femmes pour les postes clés de création

L’ONF, c’est l’Office national du film.

Quand on plonge dans la pléthore de productions de l’ONF, on peut passer des jours, des semaines à être étonné, ébahi, ému et j’en passe, à regarder ces productions cinématographiques de grande qualité.

L’ONF, l’Office comme on l’appelle tout simplement, c’est un recueil inépuisable de la vie au Canada tous azimuts.

C’est aussi plus de 5 000 récompenses, dont 15 prix Écrans canadiens, 17 prix Webby, 12 Oscars et plus de 90 prix Génie.

Viser la parité des productions

En 2016, L’ONF annonçait que, d’ici 2019, la moitié de ses productions seraient réalisées par des femmes et que la moitié de ses budgets totaux de production seraient alloués aux projets de réalisatrices.

En ce 8 mars 2017, l’Office national du film du Canada, par la voix de son président Claude Joli-Cœur, ajoute un autre niveau à son engagement.

La parité des postes clés de production, horizon 2020

L’Office vise maintenant la parité -50%- au sein des postes clés de création pour les projets en production en 2020 dans les domaines de l’animation, du documentaire et des œuvres interactives.

Et, quelles sont les disciplines ciblées?

Il est question de montage, de direction de la photographie, de scénarisation et de composition musicale.

Se greffent à ce premier groupe d’autres activités de création liées à l’animation et au récit immersif, là où la représentation féminine est fortement minoritaire -design, direction artistique, direction de création et création technologique.

« Il est primordial d’agir maintenant pour changer vraiment les choses demain. Il est plus que temps que les femmes aient la place qui leur revient dans le secteur cinématographique. La parité doit être une réalité pour les réalisatrices comme pour les femmes qui occupent des postes clés de création. Notre engagement pour la parité inclut aussi la diversité culturelle : nous tenons à offrir un milieu ouvert aux femmes de tous les horizons » Claude Joli-Coeur, commissaire du gouvernement à la cinématographie et président de l’ONF

Claude Joli-Cœur revient sur cet engagement de l’Office national du film du Canada au micro de Raymond Desmarteau.