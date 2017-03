Ontario : Financement accru pour les associations sportives contribuant à l’égalité des chances

Le gouvernement de l’Ontario, par la voix de la première ministre Kathleen Wynne, a annoncé que les organisations sportives qui demandent un financement provincial devront mettre davantage l’accent sur l’inclusion des femmes et des filles.

Plan de promotion du sport de l’Ontario

Les fonds disponibles aux organisations proviennent du Plan de promotion du sport de l’Ontario.

Comme on peut le lire sur le site web du Plan, sous l’égide du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de la province :

Durant l’été de 2015, l’Ontario a eu l’honneur d’accueillir les Jeux panaméricains et parapanaméricains, le plus grand événement multisport organisé à ce jour dans ce pays. Le succès de ces Jeux représente une occasion en or pour notre province. Les spectateurs ontariens se sont souvenus des frissons exceptionnels que procure le sport de haut niveau et savent maintenant qu’ils vivent dans une province capable d’accueillir des manifestations sportives de renommée internationale. En outre, nous pouvons tous être fiers de voir l’Ontario soutenir avec fierté et enthousiasme les sports amateurs et leurs athlètes. ON joue – Le Plan de promotion du sport du gouvernement de l’Ontario

Mme Wynne a affirmé que les organisations souhaitant puiser dans le Plan devront désormais prendre soin d’établir l’égalité d’accès à la programmation et à l’entraînement, tout en révisant leurs politiques pour soutenir l’inclusion des femmes et des filles.

Il en va de même de l’augmentation de la présence des femmes dans les différents aspects des fonctions sportives, de l’athlète à l’entraîneuse, de la gestionnaire de projets sportifs à la mentore.

Financement offert

Le gouvernement provincial offrira du financement à la Coaches Association of Ontario, pour recruter et former 250 entraîneuses et 90 mentors féminins d’ici la fin de 2017.

RCI, PC