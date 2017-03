10 mars, party pyjama littéraire à Saint-Hilaire: des mots pour restaurer un lieu qui abrite les mots

Ce sont des souvenirs d’enfance qui reviennent chez plusieurs d’entre nous. Des souvenirs précieux, des moments d’éternité.

Moments intimes de l’enfance où l’on se faisait border, et, juste avant le « bisou, câlin, bonne nuit », c’était le moment de l’histoire racontée.

Un album devant les yeux, la voix chaude d’un adulte qui résonnait dans notre dos, nous regardions les images et entant de suivre les mots qui dansaient devant nos yeux.

Est-ce que, rendue adulte, une personne doit mettre en berne ce doux plaisir?

Selon l’auteur et communicateur Alain Labonté, la réponse est non, trois fois non.

Depuis trois ans, l’homme à la plume fine et aux textes épurés réunit des amis et amies auteurs autour d’un projet fou et tellement tendre, celui du party pyjama littéraire.

En pyjama (oui, absolument), nos auteurs conteurs invitent les gens à revivre ce moment de lecture privilégié, eux aussi en pyjama.

10 mars, on sort de l’île de Montréal, direction Saint-Hilaire

Ce vendredi 10 mars 2017, l’équipe des PARTYS PYJAMA LITTÉRAIRE se transporte donc à l’école Ozias-Leduc de St-Hilaire.

Lors de la soirée, un hommage sera rendu à la comédienne Marie-Soleil Tougas qui nous a quittés depuis déjà presque 20 ans, décédée tragiquement lors d’un accident d’avion avec son conjoint et complice, le cinéaste Jean-Claude Lauzon.

Marie-Soleil Tougas a fréquenté l’école Ozias-Leduc de St-Hilaire au cours de son adolescence.

Tous les profits de ce spectacle iront à la restauration de la bibliothèque de l’école.

Ce sera donc une soirée où les mots réuniront toutes les générations et serviront à la restauration d’un lieu qui abrite les mots.

Alain Labonté en parle avec Raymond Desmarteau.