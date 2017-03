Dans « Le cœur en braille » de Michel Boujenah, les enfants donnent des leçons de vie aux parents

Lorsque Michel Boujenah a lu le roman de Pascal Ruter Le cœur en braille il a tout de suite su qu’il voulait en faire un film.

Boujenah, l’humoriste, comédien et réalisateur, s’est reconnu dans les personnages de ces deux enfants, Marie et Victor, qui apprennent à aimer et qui doivent faire des deuils tout comme leurs parents.

Marie, qui est très talentueuse au violoncelle, est atteinte d’une maladie dégénérative de l’œil et deviendra aveugle.

Mais Marie, avec l’aide de Victor, fera tout en son pouvoir pour passer un examen d’entrée dans un conservatoire de musique.

Maryse Jobin a voulu savoir pourquoi Michel Boujenah voulait à tout prix réaliser ce film.

Le comédien et humoriste Michel Boujenah © Radio-Canada/Christian Côté

Bande annonce « Le coeur en braille »

Le coeur en braille sort en salle au Québec le 10 mars 2017.

Il a d’abord été présenté cette semaine à Montréal dans le cadre du Festival international du film pour enfants de Montréal qui se poursuit jusqu’au 12 mars.