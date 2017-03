Montréal: Le pont Jacques-Cartier en met déjà plein la vue

La firme Moment Factory et six studios multimédias montréalais effectuent depuis quelques semaines des tests en vue de l’illumination du pont Jacques-Cartier le 17 mai prochain dans le cadre des événements entourant le 375e anniversaire de Montréal et le 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

Le pont Jacques-Cartier, le deuxième plus vieux pont de Montréal, relie le quartier Ville-Marie sur l’île de Montréal à la ville de Longueuil sur la rive-sud du fleuve Saint-Laurent.

Ceux qui emprunteront le pont ou qui le regarderont au loin auront droit à une illumination originale tous les soirs:

Les gens qui vont venir nous visiter au mois de septembre vont voir une couleur, au mois d’avril une autre couleur. Mais, au jour le jour, le pont va s’activer d’une manière différente.» Pascal Villeneuve porte-parole de la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain

Gilbert Rozon, commissaire aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal, est impressionné par le résultat:

« C’est comme une œuvre d’art », a-t-il déclaré en entrevue à Radio-Canada. « Ça pourrait très bien être comme la Biennale de Venise. Ça pourrait être une œuvre d’art contemporain.

2800 lumières brilleront pendant les dix prochaines années au gré des saisons et des différents événements. Le projet jouit d’une enveloppe budgétaire totale de 40 millions de dollars.

