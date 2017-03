ONU: La Canadienne Louise Arbour nommée réprésentante spéciale pour la migration internationale

Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a fait savoir aujourd’hui que la Canadienne Louise Arbour devenait la nouvelle représentante spéciale pour la migration internationale.

Chrystia Freeland, ministre canadienne des Affaires étrangères, a tenu à féliciter Louise Arbour pour sa nomination:

« Compte tenu de son expérience à titre de procureure en chef des tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, de haute-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et de juge à la Cour suprême du Canada, Mme Arbour est particulièrement qualifiée pour ce nouveau poste. » Chrystia Freeland.