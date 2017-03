Une Canadienne en mission goûte aux piments des Philippines

La globe-trotter québécoise Danielle Tremblay part périodiquement en mission quelque part dans le monde pour des mandats de quelques semaines ou de quelques jours au service d’ONG canadiennes.

Danielle Tremblay © DT

Appareil photo et carnet de bord en bandoulière, elle a récemment effectué une mission commerciale aux Philippines.

Elle s’est d’abord heurtée aux bruits d’une jeune population ultra-catholique en pleine expansion ou par exemple des centres commerciaux entiers sont réservés à la vente d’objet religieux et de statue de la vierge.

Taxis allongés aux devantures de Jeep et restaurants sur le pouce en série ont aussi jalonné ce voyage aux Philippines et ajouter un peu de piment à cette mission commerciale qui avait pour but justement d’éviter la faillite à des producteurs de piments aux prises avec 5 000 bouteilles de produits invendus.

Une Canadienne en mission : quatrième épisode – 10:07



D’autres épisodes à venir…

