6 millions de dollars additionnels pour lutter contre la crise des opioïdes en Alberta

La crise des opioïdes a pris des proportions inquiétantes en Alberta ces dernières années et elle a tendance à gagner l’ensemble du Canada qui se classe désormais au 2e rang mondial en ce qui concerne le taux de consommation par habitant. Les effets sont dévastateurs pour les communautés qui perdent au moins un de leurs membres tous les trois jours. C’est ainsi que le gouvernement fédéral investit des ressources additionnelles pour aider les communautés à mieux faire face à cette situation.

Un taux élevé de dépendance partout au Canada

La tendance de la dépendance aux opioïdes est à la hausse partout dans le pays. Ce sont environ 13 Canadiens qui sont hospitalisés tous les jours à cause d’une surdose de consommation.

C’est ce qui explique un taux d’intoxication à ces produits qui a connu un bon de 30 % en 7 ans et qui a été à l’origine du décès de plus de 2 000 Canadiens pour la seule année 2015.

Comme en Colombie-Britannique, dans les Prairies, au Québec et en Ontario, la crise prend des proportions de plus en plus inquiétantes en Alberta qui a enregistré avec 343 décès reliés à la surconsommation du Fentanyl l’année dernière, soit un tiers de morts de plus qu’en 2015.

La situation est telle que le gouvernement fédéral a décidé de joindre ses efforts à ceux qui sont actuellement déployés par les responsables provinciaux pour amoindrir les risques d’exposition et atténuer les dégâts causés par ces substances au sein de la population.

Le fentanyl a la réputation d’être l’une des drogues les plus meutrières © CBC

Plus de 80 millions de dollars pour faire face au fléau en Alberta

En face des effets croissants de la crise dans cette province, le gouvernement fédéral a débloqué 6 millions de dollars additionnels pour venir en aide à la population concernée.

Cette somme vient s’ajouter aux 75 millions annoncés précédemment par les responsables fédéraux pour soutenir les efforts de cette province, dans le cadre du plan d’action gouvernemental pour venir à bout de ce problème national.

Ce plan d’action qui vise à lutter contre le mauvais usage des opioïdes intègre en bonne place, la lutte contre les pratiques de prescription inadéquate du fentanyl et d’autres opioïdes puissants et la faible information associée aux risques reliés à la surdose de ces produits.

« Les effets croissants de la crise des opioïdes se font sentir dans les collectivités de l’Alberta, et notre gouvernement a pour objectif de prendre toutes les mesures possibles pour sauver des vies. Ce soutien du gouvernement fédéral est crucial à l’appui de notre travail visant à élargir le traitement à davantage d’Albertains touchés par la consommation de substances. Je tiens à remercier la ministre Philpott de son partenariat continu visant à s’attaquer aux répercussions du fentanyl et d’autres opioïdes en Alberta. » – Sarah Hoffman, Vice-première ministre de l’Alberta et ministre de la Santé