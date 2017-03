Enfants des Premières Nations : des résultats scolaires au niveau du reste des enfants canadiens.

Il existe toutes sortes d’écarts entre les enfants des Premières Nations vivant dans des réserves et le reste des enfants canadiens. Le secteur de l’éducation n’échappe pas à ce décalage et le gouvernement du Canada a pour ambition d’inverser cette tendance à travers un investissement de 30 millions de dollars sur cinq ans destiné à soutenir l’alphabétisation des enfants dans les réserves autochtones.

Projet d’écoles modèles pour l’alphabétisation

Les fonds investis par le gouvernement fédéral visent à soutenir un Projet de grande envergure pour les communautés autochtones du pays.

Il s’agit du Projet d’écoles modèles pour l’alphabétisation de l’Initiative de la famille Martin. Cette initiative, qui vise à améliorer les compétences en littératie dès les premières années d’école chez les enfants des Premières Nations, a été lancée en 2009 avec un projet pilote d’écoles modèles sur 5 ans.

Une évaluation de ce projet d’écoles modèles au bout de 5 ans a permis de constater de réels progrès en matière d’alphabétisation chez les jeunes enfants des Premières Nations dans les deux écoles qui avaient été choisies pour le projet pilote. Ainsi, entre 2010 et 2015, le pourcentage est passé de 13 % à 81 % chez les élèves de 3e année qui ont répondu aux attentes ou qui les ont dépassées, allant ainsi au-delà des normes provinciales en lecture lors des examens provinciaux en Ontario.

Effet d’entraînement

Entraînées par le succès du projet pilote à l’école Hillside de la Première Nation des Chippewas de Kettle et de Stony Point ainsi qu’à l’école primaire Walpole Island dans la Première Nation de Walpole Island de septembre 2009 à juin 2014, plusieurs autres écoles des Premières Nations se sont jointes au Projet durant l’année scolaire 2016-2017. Il s’agit notamment des écoles suivantes :

Le Projet d’écoles modèle pour l’alphabétisation de l’Initiative de la famille Martin se sert des vidéoconférences dans les écoles des Premières Nations pour leur permettre d’entrer en contact les unes avec les autres et de communiquer avec des ressources externes afin d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage.

Félicitations aux six écoles qui se sont jointes au Projet d’écoles modèles pour l’alphabétisation de la famille Martin. Cette initiative mènera les élèves autochtones vers la réussite et vers différentes possibilités et leur donnera les outils pour devenir les leaders de demain. – Carolyn Bennett, ministre des Affaires autochtones et du Nord