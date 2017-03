Quel est le rôle du quartz dans notre mesure du temps et nos changements d’heures?

L’Amérique du Nord passe à l’heure avancée (ou l’heure d’été) dans la nuit de samedi à dimanche, soit du 11 au 12 mars 2017 à 2 h du matin. À ce moment, nous avancerons l’heure d’une heure. Or, beaucoup de nos outils pour marquer le temps le font grâce au quartz, un minéral qu’on retrouve partout sur la planète.

Mais d’où proviennent justement nos montres au quartz? C’est la bonne question que nous adresse cette semaine un auditeur du Bénin.

Nous avons l’habitude à Radio Canada Intenational de répondre à une variété de questions sur le Canada et sur le Québec que nous posent des internautes dans le monde entier. Mais la réponse à cette question précise est vraiment d’un intérêt mondial et universel.

Les origines des instruments au quartz qui marquent le passage du temps ne sont pas particulières au Canada. Mais levez le voile sur ces origines permet de se rendre à l’évidence que toutes nos vies, ici ou ailleurs, seraient constamment en retard ou en avance, n’eût été leur invention, et leur commercialisation à grande échelle depuis seulement véritablement une trentaine d’années.

Bon aussi à savoir…

Une toute récente étude publié au début du mois révèle que le changement d’heure a des répercussions négatives sur le comportement et l’attitude de la population québécoise.

Selon un sondage Léger, les Québécois éprouvent plus de difficulté à se réveiller (35 %), ont un manque d’énergie (21 %) et sont plus irritables (13 %) lorsque l’horloge avance d’une heure.

Le 12 mars, plus de la moitié (58 %) de la population aura donc besoin d’une journée, à une semaine complète pour s’ajuster au changement d’heure.

