4 Canadiens sur 10 jugent que les immigrants menacent la pureté et l’identité du Canada

Alors que plus d’un Canadien sur cinq est un immigrant, un nouveau sondage mené pour Radio-Canada révèle que près de 40 % des Canadiens estiment qu’il y a trop d’immigrants et que cela est une menace pour « la pureté » du pays.

Aussi, plus de la moitié des Canadiens expriment des craintes quant à l’avenir de la culture et de l’identité en raison de l’arrivée des immigrants. 320 000 immigrants sont venus s’établir au Canada l’an dernier, un nombre record pour le Canada qui en reçoit en moyenne 250 000 chaque année.

Cette crainte n’est pas nouvelle. Dans le cas du Québec, le pourcentage des gens qui sont méfiants face aux immigrants oscille entre 30 % et 50 % depuis 25 ans.

Seulement un Québécois sur trois estime que la diversité rend le pays « un meilleur endroit pour vivre » alors que dans le reste du Canada, ils sont près d’un sur deux à penser la même chose.

Analyse au premier degré

Pour le président de la maison de sondage CROP, Alain Giguère, cette perception de menace face aux immigrants, qui peut mener à l’intolérance, s’enracine notamment au sein d’une partie de la population de souche « qui a de la difficulté à vivre avec cette population de plus en plus diversifiée.»

Les immigrants musulmans

Le sondage démontre que la méfiance envers les immigrants et les groupes minoritaires est plus grande encore lorsqu’il est question des immigrants de religions différentes de la majorité des Canadiens et encore plus des musulmans. L’intolérance des Canadiens commence réellement à s’exprimer lorsqu’il est question des différences religieuses visibles sur la place publique.

Une importante minorité – 32 % des répondants au Québec et 23 % dans le reste du Canada – aimerait que le gouvernement canadien interdise carrément l’immigration musulmane.

D’expliquer Alain Giguère : « Il y a quelque chose de viscéral chez les gens qui sentent une menace […] Il y a une peur. Une menace pour notre héritage culturel, notre langue, notre identité. Il y a des gens qui disent : “un jour, leurs moeurs vont dominer la société au lieu des nôtres”. C’est totalement irrationnel. Les musulmans représentent 3 % de la population. »

Accueillants malgré tout envers les réfugiés

Les efforts du premier ministre canadien Justin Trudeau pour accueillir depuis un peu plus d’un an 40 000 réfugiés syriens au pays est bien accueilli par une majorité de Canadiens.

Une majorité de Canadiens et de Québécois estime par ailleurs que les réfugiés sont une force pour le pays et qu’ils ont beaucoup à nous apporter. Certains croient toutefois qu’ils prennent « nos emplois » et « profitent de nos avantages sociaux ».

Méthodologie du sondage

Ce sondage a été réalisé par la firme CROP à la demande de Radio-Canada auprès de plus de 2513 Canadiens et il a été fait en deux étapes.

Un premier volet a eu lieu du 27 au 30 janvier, soit dans les jours précédant l’attentat mortel survenu à la grande mosquée de Québec qui a enlevé la vie à six personnes, avec un total de 682 entrevues effectuées.

Compte tenu de la forte couverture médiatique accordée à cet événement, il a été convenu d’interrompre la collecte des données pendant deux semaines avant de reprendre le deuxième volet, qui s’est déroulé du 14 au 20 février, pour un total de 1831 entrevues effectuées.

