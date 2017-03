Gestion financière : éviter l’appât de placements « trop beaux pour être vrais »!

En ce mois de la prévention de la fraude, le Bureau de la concurrence et de la commission des valeurs immobilières de l’Ontario met en garde contre les fraudeurs qui vous promettent des rendements pompeux de vos placements pour vous inciter à investir sur une base mensongère.

Pratiques frauduleuses

Le Bureau de la concurrence a déterminé quatre signes susceptibles d’éveiller la vigilance des investisseurs pour contrer les subterfuges des conseillers malveillants qui leur font miroiter des avantages exorbitants à tirer d’un placement.

La promesse d’un rendement très élevé, à faible risque ou à risque nul, devrait vous mettre la puce à l’oreille, car le risque de perdre tout le capital investi est de plus en plus important en pareille circonstance, surtout en cas d’achat des actions d’une société, alors qu’aucun rendement n’est garanti.

Le fait de vous considérer comme l’élu exceptionnel, qui a droit à des renseignements privilégiés, devrait vous pousser à remettre en question les propositions d’une personne qui a certainement plus d’avantages à tirer des informations qu’il vous donne. Une fois encore, le risque que vous perdiez des sommes colossales est important.

Les escrocs sont souvent engagés dans une course effrénée contre la montre. Ils vous mettront une pression indue pour vous amener à investir rapidement, ne vous laissant que très peu de temps pour réfléchir et décider en connaissance de cause, parce qu’ils savent qu’en vous renseignant, vous découvrirez leur supercherie.

Si le vendeur n’est pas en plus inscrit auprès d’un organisme provincial de réglementation des valeurs mobilières, vous ne devez aucunement traiter avec lui.

Accent sur la prévention

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, en partenariat avec le Bureau de la concurrence, met à la disposition du public des informations susceptibles de les éclairer dans la prévention de la fraude et de l’escroquerie de la part des vendeurs.

Il est absolument nécessaire de bien se renseigner avant d’investir. Avoir des informations sur la société de placement et sur la personne qui nous conseille peut être d’une grande utilité.

Les investisseurs peuvent ainsi se protéger contre les sociétés non qualifiées et les fraudeurs en s’assurant que leurs conseillers sont bien inscrits auprès d’un organisme provincial de réglementation des valeurs mobilières et que leurs antécédents sont plutôt favorables.

« Protéger les investisseurs contre les pratiques frauduleuses est un élément essentiel du mandat de la CVMO. La fraude liée aux placements nous cause tous du tort en minant la confiance de la population à l’égard de nos marchés. Nous sommes heureux de faire équipe avec le Bureau de la concurrence pendant le Mois de la prévention de la fraude afin d’aider les Canadiens à détecter et à éviter les fraudes liées aux placements. »– Leslie Byberg, directrice générale et chef des services administratifs, Commission des valeurs mobilières de l’Ontario