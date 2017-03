Revenu disponible par habitant au Canada : les Québécois bons derniers?

La province du Québec, où vivent près du quart de tous les Canadiens, continue d’être à la remorque de la plupart des autres citoyens au pays en ce qui a trait au revenu disponible par habitant, selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Selon l’ISQ, ce retard du Québec s’explique par la rémunération des salariés qui demeure nettement plus faible que dans le reste du pays. Le pouvoir d’achat des Québécois s’est accru d’à peine 0,1 % de 2013 à 2014, soit la plus faible croissance des neuf dernières années.

En dollars courants, le revenu des Québécois a été de 26 857 $, un montant inférieur d’environ 5800 $ à la moyenne canadienne. Cette performance est bonne pour le dernier rang, derrière l’Île-du-Prince-Édouard, à 27 280 $. Depuis 2010, ces deux provinces occupent le bas du classement, note l’ISQ.

En excluant les transferts gouvernementaux comme les prestations d’assurance-emploi, les crédits d’impôt remboursables ou l’aide sociale, l’écart entre les Québécois et les autres Canadiens aurait été encore plus grand, indique l’agence québécoise de la statistique.

En 2015, les Québécois ont reçu en moyenne 1055 $ de plus en transferts que le reste des Canadiens. Au total, les citoyens québécois ont reçu plus de 51 milliards en transferts en 2015. Cette augmentation de 5,2 % est principalement attribuable à la bonification de la prestation universelle pour la garde d’enfants.

C’est la faute du vieillissement de la population québécoise

L’ISQ note que le bassin de la population en âge de travailler se rétrécit plus rapidement au Québec par rapport à la moyenne canadienne, ce qui pèse sur la croissance des revenus des Québécois.

Entre 2005 et 2015, le poids démographique des personnes âgées de 15 à 64 ans a fléchi de 2,7 % pour s’établir à environ 67 %, alors que dans le reste du Canada, le repli a été de 1,1 %, à 68 %.

« Je trouve que c’est le facteur le plus pertinent pour expliquer la sous-performance du Québec dans les dernières années, explique l’économiste principale au Mouvement Desjardins, Hélène Bégin. Le choc démographique est déjà à l’oeuvre au Québec. Avec moins de gens en âge de travailler, les revenus tirés des salaires vont inévitablement reculer.»

Disparité entre les régions québécoises

C’est la région de la Capitale-Nationale qui, pour une troisième année de suite, affiche le revenu par habitant le plus élevé, à 28 279 $, suivie respectivement par la Montérégie et les Laurentides, qui se trouvent autour de Montréal. Montréal elle-même occupe le quatrième rang.

À l’inverse, avec un revenu par habitant disponible de 24 085 $, le Nord-du-Québec occupe la 17e et dernière place du classement québécois.

Les citoyens du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine ont le plus bas revenu disponible du Québec. La moyenne est d’un peu plus de 23 000 $ dans les deux régions, bien en deçà de la moyenne québécoise de 26 000 $.

Pour Bruno Jean, professeur associé à l’Université du Québec à Rimouski au département de Société, territoire et développement, il ne faut pas s’en inquiéter outre mesure puisque le coût de la vie au Québec est plus bas qu’en Alberta par exemple, où le revenu disponible atteint 40 000 $.

« Ça ne veut pas nécessairement dire que la situation économique est mauvaise. D’ailleurs, si on regarde d’autres indicateurs socioéconomiques, par exemple le taux de chômage, on s’aperçoit que le Québec ne fait pas si mal », précise M. Jean.

RCI avec La Presse canadienne et les informations de Richard Lavoie de Radio-Canada

