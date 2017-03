Melissa Mollen Dupuis chroniqueuse pour le site de Radio-Canada Espaces Autochtones a répondu aux questions de Raymond Desmarteaux au sujet de la perception des immigrants par les Autochtones. Une réponse toute en nuances qui nous ramène aux valeurs de solidarité des Premières Nations.

Melissa Mollen est également une activiste. Elle est la cofondatrice du mouvement Idle No More au Québec, qui fait la promotion d’une « révolution pacifique » afin qu’on entende les voix des Autochtones, qu’on reconnaisse la souveraineté des nations autochtones sur leurs territoires et qu’on améliore la protection de l’eau, de l’air et de la terre.

Melissa est aussi présidente du Wapikoni mobile, un studio ambulant destiné avant tout aux jeunes Autochtones dont le catalogue contient plus de 900 courts métrages.

Alors, pourquoi ne pas profiter des lumières de cette Innue d’Ekuanitshit (Mingan) au Québec?