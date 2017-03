Alex Harvey et les fondeurs internationaux à Québec pour des épreuves mondiales de ski de fond

Lorsque Alex Harvey a remporté pour la première fois le titre du 50 km des mondiaux qui étaient présentés en Finlande, il était très fier de cet accomplissement historique.

Le skieur de fond avoue que le regard des autres compétiteurs a changé à l’aube des finales de Coupe du monde qui ont lieu sur les Plaines d’Abraham dans la ville de Québec à partir de demain.

« Je pense que ça amène un certain respect de la part des autres compétiteurs. C’est l’épreuve reine pour nous. Et ils ne sont pas fous. Ils voient qu’on a une plus petite équipe que les autres. On se bat de plus en plus à armes égales par rapport aux Scandinaves, mais ce n’est pas encore égal. Alors ils sont doublement impressionnés que ce soit un Canadien qui ait gagné ce titre-là. » Alex Harvey.