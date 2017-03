FIKA(S) à Montréal: promouvoir l’art de vivre à la scandinave

Fondé en 2015, l’organisme de diffusion culturelle FIKA(S) inaugure son premier événement en mars 2016 : le festival FIKA(S).

La mission de ce nouveau festival montréalais : Promouvoir l’art de vivre Scandinave (Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Islande) par la musique, le cinéma, la gastronomie, des conférences, des séances de réseautage, tout en privilégiant des valeurs d’échanges, de découvertes et de partage.

Fika est un mot suédois qui désigne à la fois une pause-café et l’action elle-même. Le mot « fika » c’est en fait le mot café quand on le regarde dans un miroir, un mot à l’envers quoi!

« On cherchait un mot qui puisse parler de cet état d’esprit de l’échange, de la convivialité et la Fika, c’est ça. C’est un mot suédois qui exprime ce moment de la journée de travail au cours duquel les gens s’arrêtent, le temps d’un café, pour parler de tout sauf du travail. On s’est dit qu’on en ferait un acronyme et ça a donné : F pour Festival, I, je ne voulais pas « international » alors on a opté pour Immersif, K pour Culture, il faut savoir que dans les langues scandinaves, ce mot s’écrit avec un K, A pour Arts. Il nous manquait le S pour bien expliquer ce que c’était, alors, on l’a mis entre parenthèses pour dire Scandinave. »