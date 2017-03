L’immigration est-elle vraiment un atout pour le Québec et le Canada ou est-ce une mauvaise affaire?

Alors que plus d’un Canadien sur cinq est immigrant, un nouveau sondage mené pour Radio-Canada révèle que près de 40 % des Canadiens estiment qu’il y a trop d’immigrants et que cela est une menace pour « la pureté » du pays. Aussi, plus de la moitié des Canadiens expriment des craintes quant à l’avenir de leurs propres culture et identité.

Êtes-vous surpris par ces résultats et ceux-ci reflètent-ils vos propres impressions?

Voilà donc le coup de sonde que vous propose cette semaine Tam Tam Canada et qui est liée au lancement cette semaine du nouveau dossier web spécial de RCI Immigration : atout ou préjudice.

