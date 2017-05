Légalisation du cannabis : Ottawa peut-il reculer en raison de la recrudescence des accidents au Colorado?

Alors qu’un projet de loi portant sur la légalisation de la marijuana sera déposé à la Chambre des communes cet été par le gouvernement libéral de Justin Trudeau, des nouvelles peu rassurantes en provenance des États-Unis font état de l’accroissement du nombre d’accidents de la circulation depuis la légalisation de cette drogue dans l’État du Colorado en 2014. Une telle situation devrait-elle mener le gouvernement fédéral à marquer un temps d’arrêt dans son projet de légalisation?

Situation alarmante au Colorado

Selon US Data, le nombre d’accidents de la circulation en lien avec la consommation de la marijuana a connu une explosion (48 %) depuis la légalisation de cette drogue dans l’État du Colorado. Il a ainsi dépassé pour la première fois le nombre d’accidents dus à l’alcool au volant.

Il y a de plus en plus de conducteurs qui reçoivent des résultats de tests positifs à la marijuana dans cet État.

La même année où cette substance a été légalisée, les statistiques ont démontré que le nombre de conducteurs ayant pris le volant après avoir consommé uniquement de la marijuana a connu une ascension vertigineuse. Entre 2005 et 2014, leur taux est passé de 3, 4 % à 12,1 %.

L’effet du cannabis sur les systèmes de neurotransmetteurs dans le cerveau expliquerait en grande partie l’augmentation du nombre d’accidents de la circulation .Les spécialistes en santé font état de l’affectation des fonctions cognitives, perceptives, motrices et psychologiques à cause de son usage.

Pour les conducteurs, les conséquences de ces effets peuvent compromettre leur habileté à conduire de façon sécuritaire, étant donné le déficit d’attention, les troubles de la mémoire, l’anxiété et autre paranoïa, selon la dose consommée. Des effets qui peuvent durer jusqu’à 3 heures après la consommation.

Au Colorado, on tente d’obtenir un test fiable pour reprérer les conducteurs dont les facultés sont affaiblies par la marijuana. © Radio-Canada

Des risques soulevés par Santé Canada

En attendant la prochaine légalisation de la marijuana, de plus en plus de Canadiens auront l’autorisation de cultiver cette drogue à des fins médicinales dès août 2017.

Ils viendront gonfler les rangs des producteurs autorisés par Santé Canada à vendre de la marijuana médicinale, dont le nombre a également explosé quatre ans après le lancement du programme d’accès commercial.

Avec un tel intérêt grandissant pour la marijuana médicinale, il y a lieu de s’interroger sur son usage à des fins spécifiquement thérapeutiques.

Santé Canada a récemment mis en garde le gouvernement libéral sur les risques à long terme reliés à la consommation récréative régulière pour les consommateurs de moins de 25 ans.

Selon les chiffres de l’institution fédérale publiés en 2013, environ 22 % des jeunes de 15 à 19 ans ont consommé de la marijuana en 2012, avec une plus grande proportion des 20-24 ans (26 %). Un jeune sur 5 de 15 à 24 ans a déclaré en avoir consommé chaque jour ou presque et la moitié de ces jeunes présente un risque de modéré à élevé de subir les méfaits reliés à cette drogue.

Plants de marijuana du 3D Cannabis Center de Denver, au Colorado © AP Photo/Brennan Linsley

Conduite avec les facultés affaiblies par le cannabis chez les jeunes

Dans sa démarche de légalisation, le gouvernement libéral est invité à prendre en considération tous les risques pour les jeunes, puisque le cannabis est la drogue qu’ils consomment couramment.

Si 2,6 % de Canadiens déclarent avoir pris le volant dans les deux heures seulement suivant l’usage de cannabis au moins une fois en 12 mois, de plus en plus de jeunes de 18 à 24 ans et de 24 à 34 ans l’ont fait, avec des proportions allant de 4,6 % à 8,3 %.

De façon plus générale, ce sont environ 16,4 % des conducteurs de véhicules à moteur mortellement blessés dans des collisions de la route entre 2000 et 2010 au Canada qui ont été déclarés positifs au cannabis.

Selon ce portrait, les 16 à 24 ans étaient deux fois plus susceptibles que les conducteurs de 35 ans d’être déclarés positifs au cannabis (25,8 %, comparativement à 9,7 %).

RCI avec Radio-Canada, Statistiques Canada et le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies

À lire aussi:

Légalisation de la marijuana : Trudeau veut toucher les gangs au portefeuille

Marijuana : Trudeau invité à la prudence