1er mai ou premier lundi de septembre : Journée internationale des travailleurs – fête du Travail

« On a comme deux façons différentes au Canada de souligner la fête des Travailleurs. Au Québec, c’est le 1er mai alors qu’ailleurs au Canada, l’accent est mis sur la fête du Travail de septembre. »

La fête des Travailleurs, ou si vous préférez la Journée internationale des travailleurs, sont les noms les plus souvent utilisés quand vient le temps de parler des célébrations des gains des travailleurs au fil des années.

La Journée internationale des travailleurs commémore l’obtention de la journée de travail de huit heures et est soulignée dans plusieurs endroits sur Terre.

Reste que de nombreuses luttes, maintes fois historiques, ont mené à des gains chèrement acquis.

On peut remarquer des différences dans plusieurs pays sur la façon dont la fête du Travail est pratiquée. Ainsi, en Amérique du Nord (Canada et États-Unis seulement), la fête du Travail est un jour férié du mois de septembre, le premier lundi du mois en fait.

Pourquoi ce lundi de septembre?

1884, aux États-Unis, une loi rend obligatoire la journée de travail de huit heures. Il n’était pas rare de voir des gens travailler de 10 à 12 heures par jour, avec à peine une quinzaine de minutes de pause.

Le patronat s’oppose à cette mesure, des manifestations s’organisent, des heurts s’ensuivent et, le 4 juillet, le président américain envoie des troupes pour briser le mouvement. Cela entraîne des émeutes et des affrontements violents.

En raison de la brutalité démontrée, les représentants s’émeuvent et, pour honorer la mémoire de ceux qui sont morts lors des affrontements, le gouvernement américain vote la proposition d’un jour chômé (le 1er lundi de septembre).

C’est ainsi qu’est né le Labor Day (qui s’écrit Labour Day au Canada anglais) aux États-Unis.

Pourquoi au Canada?

Cousinage linguistique, proximité géographique ou encore, comme le disait l’ancien premier ministre canadien Pierre Elliott Trudeau : « Quand les États-Unis éternuent, le Canada attrape le rhume. » Il a aussi comparé la relation Canada-États-Unis à partager le lit avec un éléphant. Le Canada a donc suivi en instaurant la fête du Travail.

Et le 1er mai n’est toujours pas un jour férié au Canada.

« Il y a une vingtaine d’années, nous étions à l’étape où nous faisons des gains importants. Aujourd’hui, nous sommes plus à l’étape de préservation des acquis plutôt que d’aller chercher des avantages supplémentaires. Mais, un férié du 1er mai, ce serait souhaitable… Vous me donnez l’idée, on va y réfléchir. »