36e édition du Mondial des cultures à Drummondville : des fenêtres sur le monde!

« Garder un œil sur le monde, s’ouvrir sur le monde, d’autant plus que l’immigration est de plus en plus présente au Québec, de voir comment vivent les gens, de partager avec eux, pour moi ce sont des valeurs essentielles, de base, que je retrouve au Mondial des cultures. » Josée Vendette, présidente du conseil d’administration du Mondial des cultures de Drummondville

Alfers Namurois

(https://alfers.jimdo.com/)

C’est reparti officiellement, et pour une 36e année consécutive, Drummondville – 110 km à l’est de Montréal, 106 km à l’ouest de Québec, sur la rive sud du Saint-Laurent -reçoit, et en grand, au Mondial des cultures.

Durant un peu plus d’une semaine, du 7 au 15 juillet, Drummondville passera de la danse au conte, de la chanson aux rites et de la musique aux arts visuels avec treize ensembles internationaux, plus de 400 artistes venant de l’Arménie (Sardarapat), de la Belgique (Alfers Namurois), du Canada (Mackinaw), des États-Unis (Trinity Irish Dancers), du Ghana (Nkrabea Dance Ensemble), de la France (Ensemble Bleuniadur), du Japon (Taiko Drum), de l’Indonésie (Kompartemen Seni Budaya Al-Izhar), de l’Italie (Danzerini de Aviano), du Mexique (Dance Academy of Mexico), du Pérou (Jallmay Alto Folclor), de Puerto Rico (Guamanique) et de la Russie (Dance Company Dream).

« Le Mondial des Cultures propose à nouveau un festival d’une grande envergure qui s’inscrit dans la beauté, la qualité et la nouveauté. » Josée Vendette

Josée Vendette, présidente du conseil d’administration du Mondial des cultures de Drummondville, parle de sa passion pour cet événement international, bien ancré dans son milieu, au micro de Raymond Desmarteau.