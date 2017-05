Quand les avocats sont victimes de violence à cause de leur travail!

Le Barreau du Haut-Canada relève que les avocats doivent pouvoir travailler en toute liberté sans avoir peur pour leur vie ni pour leur sécurité, d’où sa demande aux gouvernements du monde entier de travailler au respect du droit international en matière de droits de la personne.

Des meurtres, détentions et autres mauvais traitements d’avocats qui choquent

Douze cas en lien avec des violations des droits de la personne à l’encontre de juristes de diverses origines dans le monde ont attiré l’attention du Barreau du Haut-Canada.

Le Barreau a présenté de multiples cas d’exactions, souvent meurtrières, à l’endroit de plusieurs de ces personnes, dans différents pays, avant d’en appeler à une action immédiate.

Parmi les pays où ces abus ont atteint leur paroxysme figurent en bonne place des pays d’Europe de l’Est, d’Afrique, du Proche et du Moyen-Orient, d’Amérique du Sud et d’Asie.

Quelques cas :

Les droits des avocats sont davantage bafoués dans les pays moins démocratiques © Radio-Canada

Nécessité de respecter les principes de base des Nations unies

Le Barreau du Haut-Canada, par l’entremise de son Groupe de surveillance des droits de la personne, en plus de publier cette liste de victimes, a lancé un appel aux gouvernements de tous les pays où les droits des juristes sont bafoués, en vue d’un respect des principes de base des Nations unies en lien avec le rôle du Barreau.

Ces principes prévoient entre autres que les différents gouvernements prennent des mesures pour permettre aux avocats de :

a) s’acquitter de toutes leurs fonctions professionnelles sans entrave, intimidation, harcèlement, ni ingérence indue;

b) de voyager et consulter leurs clients librement, dans le pays comme à l’étranger;

c) ne pas être menacés de poursuites ou de sanctions économiques ou autres en raison de toutes mesures prises conformément à leurs obligations et normes professionnelles reconnues et à leur déontologie.

En définitive, ces principes soulignent la nécessité pour les avocats, comme pour tous les autres citoyens, de jouir de la liberté d’expression, de croyance, d’association et de réunion.