La 8e édition de l’événement international « Tour du silence » se déroule demain à l’échelle provinciale grâce au soutien de la Société de l’assurance automobile du Québec, la (SAAQ). L’événement donnera lieu à une mobilisation de cyclistes venus de tous les horizons pour défiler à vélo dans les rues, le but étant de souligner l’importance du partage de la route et de saluer la mémoire des disparus à la suite de divers accidents.

«Chaque décès en est un de trop»

Amélie Lepage, directrice technique à la section cyclisme pour tous de la Fédération québécoise des sports cyclistes © Amélie Lepage

« Tour du silence » est un événement mondial qui permet de rassembler simultanément les cyclistes occasionnels ou aguerris du monde entier autour d’une cause qui tient à cœur : celle de sensibiliser les usagers de la route sur la nécessité d’adopter des comportements responsables pour réduire ou mettre un terme aux incidents et accidents qui entraînent des pertes de vies importantes sur les routes chaque année, affirme Amélie Lepage, directrice technique à la section cyclisme pour tous de la Fédération québécoise des sports cyclistes.

Selon les données compilées par la Société de l’Assurance automobile du Québec, 8 cyclistes sont décédés sur les routes de la province en 2016, soit 1 décès de moins qu’en 2015.

Malgré cette baisse, les usagers doivent redoubler d’attention, surtout avec l’arrivée du printemps où les accidents impliquant les cyclistes refont surface, prévient madame Lepage qui souligne que les tendances en ce qui concerne les accidents ont parfois frôlé les 25 morts pour les pires années, avec un nombre de blessés tout aussi important.

C’est en faisant preuve de prudence et de vigilance qu’il est possible d’éviter ces événements tragiques, précise-t-elle.

Des cyclistes ayant participé à une précédente édition du « Tour du silence» © Fédération québécoise des sports cyclistes

Un événement fédérateur

Le 24e « Tour de silence » à l’échelle de la province s’ouvre dès 18 h 30 et tous les cyclistes qui y auront un accès gratuit rouleront en silence, de manière civilisée en partageant la route, sur un parcours d’environ 20 km, escortés par des policiers.

Comme l’a relevé Amélie Lepage, il est important pour les uns et les autres de se présenter aux différents points de départ, munis obligatoirement d’un casque de protection, quelques minutes avant l’heure indiquée.

Il faut avant tout prendre le temps de repérer le point de départ du « Tour de silence » le plus près de chez soi et de s’enregistrer avant le départ.

Madame Lepage rappelle que l’événement est une passerelle pour faire prendre conscience de la vulnérabilité des cyclistes sur les routes et d’avoir une attitude de courtoisie et non d’intolérance et d’impatience qui caractérise souvent certains usagers, ce qui est de nature à accentuer la crainte de l’insécurité chez de nombreuses personnes qui se déplacent à vélo.

C’est ainsi que les messages de sensibilisation s’adressent à tous, les automobilistes, les piétons, les motocyclistes et les cyclistes eux-mêmes, et la SAAQ a produit à ce sujet plusieurs campagnes de sensibilisation, à l’instar de « Faisons équipe et partageons la route » ou « Roulons avec classe ».

