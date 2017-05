Atlas-ling : un outil convivial pour l’apprentissage des langues autochtones

Française d’origine, Marie-Odile Junker a obtenu ses diplômes à la Sorbonne puis à Strasbourg avant de terminer son doctorat à l’Université de Sherbrooke.

Mme Junker est aujourd’hui professeure à l’Institut des sciences cognitives du département de linguistique et d’études des langues à l’Université de Carleton à Ottawa.

Cela dit, il faut parfois un regard neuf sur une certaine situation tenue pour acquise pour démêler l’écheveau, penser à l’extérieur de la boîte.

C’est exactement ce qu’elle a fait avec atlas-ling.

Car, voyez-vous, on peut apprendre toutes les langues des nouveaux arrivants au Canada, mais pas celles des Premières Nations.

C’est là que la linguiste en elle s’est sentie interpellée.

atlas-ling

Le professeur Junker présente aujourd’hui bien plus qu’un dictionnaire, un recueil de phrases utiles, bien plus qu’une méthode pour apprendre une ou des langues autochtones au Canada. Son atlas-ling est un outil multimédia fascinant et très convivial.

