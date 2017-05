Clients de l’entreprise Bell : gare aux larcins de pirates en ligne!

L’entreprise Bell, spécialisée dans des solutions d’Internet, de télévision, de téléphonie sans fil et résidentielle, et de communications d’affaires aux consommateurs et aux entreprises, a été dans la ligne de mire de pirates informatiques.

Les données bancaires des clients en sécurité?

L’entreprise annonce que des renseignements sur ses clients ont pu être illégalement consultés par des pirates en ligne.

Selon Bell, les principales informations qui ont été visibles sont principalement des adresses de courriel, des noms et des numéros de téléphone de clients.

« Les renseignements […] contiennent environ 1,9 million d’adresses de courriel actives, environ 1 700 noms et numéros de téléphone actifs. »

Pour rassurer et calmer les inquiétudes de ses clients, Bell a tout de suite relevé que « rien n’indique que le pirate ait pu accéder à des données financières, à des mots de passe ou à d’autres renseignements personnels ».

Un rapport avec la récente cyberattaque planétaire?

Bell souligne que cette attaque n’est pas reliée aux récentes cyberattaques du virus WannaCry à l’origine d’un branle-bas généralisé à l’échelle de la planète, surtout dans les pays occidentaux où ce virus a paralysé les activités économiques dans différents domaines.

L’entreprise annonce avoir contacté ses clients victimes et pris des dispositions afin de protéger les systèmes touchés.

Pour l’instant, une enquête est en cours et est menée par le groupe en charge de la cybercriminalité de la Gendarmerie royale du Canada.

Bell invite ses clients à redoubler de vigilance en cette ère d’instabilité sur Internet, où des intrus ne manqueront pas de rechercher d’autres moyens pour perpétrer de nouvelles attaques.

En général, les voleurs de données personnelles en ligne recherchent prioritairement comment soutirer des informations bancaires pour pouvoir se procurer de l’argent dans votre compte.

C’est ainsi qu’il est fortement conseillé de faire attention aux transactions effectuées en ligne en s’assurant que le système du marchand est sécurisé, avant toute communication de numéros de cartes de crédit ou d’autres informations financières importantes.

Bell invite à consulter régulièrement sa section sur la sécurité et la prévention de la fraude, et celles de la Gendarmerie royale du Canada et du gouvernement fédéral.

Ces sections proposent, en résumé, de protéger ses renseignements personnels et ses documents en se méfiant, par exemple, de sollicitations par Internet de ces renseignements en ligne ou par téléphone, ou en prenant aussi des dispositions pour sécuriser son ordinateur grâce à différents programmes et logiciels antivirus.

