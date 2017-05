Hockey LNH: Les équipes de Pittsburgh et d’Ottawa ont chacune un match en poche dans l’Association de l’Est

Hier soir à Pittsburgh, les Penguins ont raflé une victoire de 1-0 aux Sénateurs d’Ottawa lorsque que Phil Kessel a marqué un but sur une passe d’Evgeni Malkin après 7 minutes de jeu durant la troisième période.

Ce seul but a suffi pour permettre à Pittsburgh d’égaliser la finale de l’Association de l’Est de la Ligue nationale de hockey.

Phil Kessel avoue que la chance a compté pour beaucoup dans cet unique filet de la rencontre:

« C’était un rebond chanceux, pas vrai, a lancé Kessel après la rencontre. Le premier tir a été bloqué et j’ai simplement tenté de rediriger la rondelle vers le filet le plus rapidement possible. Par chance, elle a trouvé le fond du filet. »