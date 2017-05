Légiférer afin que les clients de compagnies aériennes ne vivent pas ceci au Canada !

L’incident de l’évacuation forcée du passager du vol de la compagnie américaine, United Airlines, qui avait enflammé les réseaux sociaux le 10 avril dernier, continue de susciter des réactions. Au Canada, ce fâcheux événement a incité au dépôt, par le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, d’un projet de loi qui vise à mieux protéger ceux qui prennent l’avion au Canada.

Améliorer l’expérience des voyageurs canadiens

Après l’image stupéfiante d’un homme en détresse transbahuté de force du vol 3411 de la compagnie United Airlines afin que sa place soit cédée à quatre employés d’une compagnie partenaire, le ministre Garneau a dit vouloir mettre les Canadiens à l’abri de telles pratiques, en déposant un projet de loi sur la modernisation des transports.

Les passagers ont des droits qui doivent être respectés

« […] Lorsque les Canadiens achètent un billet d’avion, ils s’attendent à ce que la compagnie aérienne fournisse le service pour lequel ils ont payé, et à ce qu’elle fasse preuve de respect à leur égard. Lorsque des imprévus surviennent, les voyageurs méritent une indemnisation claire, transparente, équitable et uniforme. » – Marc Garneau, ministre des Transports.

Le projet de loi, en plus de rechercher l’amélioration de l’expérience des voyageurs, vise à doter le Canada d’un réseau de transport ferroviaire de marchandises plus transparent, plus équitable, plus efficace et plus sécuritaire.

Marc Garneau, ministre fédéral des Transports © PC / Adrian Wyld

« Dans un grand pays comme le Canada, les Canadiens comptent sur des modes de transport économiquement viables pour se déplacer et acheminer les marchandises au pays, à l’étranger ou vers nos ports, dans le cas des expéditions outre-mer. Le temps est venu de moderniser nos pratiques et politiques pour nous doter d’un réseau plus sécuritaire, plus concurrentiel et respectueux qui correspondra aux conditions actuelles et répondra aux attentes des Canadiens». – Marc Garneau

C’est ce qui permettra de créer les conditions d’une croissance économique forte bâtie grâce au développement du commerce, a souligné par ailleurs le ministre Garneau.

Offrir plus de choix aux voyageurs

Après environ un an de consultation sur les meilleures pratiques à adopter pour atteindre l’objectif de modernisation des transports, plusieurs commentaires et conseils de citoyens et autres intervenants de différentes parties du pays ont été rassemblés. Le projet de loi a ainsi pu voir le jour et il se décline en quelques résolutions dont en voici les grandes lignes:

Établissement de nouveaux droits pour les voyageurs aériens;

Libéralisation des restrictions en matière de propriété internationale des transporteurs aériens canadiens pour offrir aux voyageurs plus de choix grâce à une meilleure concurrence;

Amélioration de l’accès, de la transparence, de l’efficacité et de la durabilité de l’investissement à long terme dans le secteur du transport ferroviaire des marchandises;

Amélioration de la sécurité des transports au Canada grâce à l’installation obligatoire d’enregistreurs audio-vidéo de locomotive.

Si ce projet de loi est adopté au final, l’on s’attendrait à ce qu’il y ait dorénavant des normes plus claires encadrant le traitement des voyageurs et les indemnisations dans différents cas de figure, à l’instar d’un embarquement refusé, d’un retard ou d’une annulation de vol, d’un égarement de bagages, etc.

À lire aussi :

Ottawa promet d’agir pour encadrer la surréservation dans les avions