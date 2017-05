Ouest canadien: L’autoroute Yellowhead et un logo qui porte à confusion

L’autoroute Yellowhead traverse plusieurs provinces de l’ouest du Canada dont le Manitoba, la Saskatchewan et l’Aberta.

Et depuis l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis certains ont remarqué une forte ressemblance entre la tête qui constitue le logo de l’autoroute et le profil de M. Trump.

Des experts consultés croient que cette méprise est due à un phénomène psychologique.

Kang Lee est chercheur en neuroscience et enseigne à l’Université de Toronto:

« La paréidolie est le phénomène [psychologique] selon lequel on voit des visages dans les objets de tous les jours », indique M. Lee.

Kang Lee indique qu’on est plus prédisposé à voir des personnages très connus, tel que le président des États-Unis.

En fait le visage sur les panneaux routiers de l’autoroute Yellowhead est le profil de Pierre Bostonais, un Iroquois Métis du 19e siècle qui faisait du commerce et qu’on surnommait « tête jaune » Yellowhead à cause de sa chevelure blonde.

L’auteur-compositeur-interprète de Winnipeg Scott Nolan effectuait une tournée lorsqu’il a fait remarquer la similitude à un ami. Depuis qu’il a partagé cette information sur les réseaux sociaux, d’autres personnes lui ont fait part du même constat:

« J’ai des gens qui m’écrivent de part et d’autre des régions rurales de la Saskatchewan et du Manitoba ».

John Wojcicki de la Yellowhead Trail Association voit le tout d’un bon oeil:

« C’est une connexion bizarre, mais si cela contribue à augmenter le profil de l’autoroute, c’est génial. Je suppose que, si on observe les panneaux avec un certain éclairage et selon le bon angle, il pourrait y avoir une ressemblance, mentionne John Wojcicki. Mais toute similitude avec un politicien en particulier est une coïncidence. »