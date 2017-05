Ces enfants qui préfèrent la guerre à la paix…

Biographie de Myriam Denov

La Dre Myriam Denov est professeure titulaire à l'Université McGill et est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en matière de jeunesse, de genre et de conflits armés. Ses intérêts de recherche et d'enseignement se situent dans les domaines de l'enfance et de la jeunesse dans l'adversité et la protection internationale de l'enfance, en mettant l'accent sur la guerre et la violence politique, les enfants dans les conflits armés et la violence sexiste. Spécialiste de la recherche participative, elle a travaillé avec des enfants touchés par la guerre en Asie, en Afrique et dans les Amériques et a mené des recherches sur les expériences de réinsertion des anciens enfants soldats en Sierra Leone et en Colombie et les jeunes touchés par la guerre vivant au Canada. Elle a rédigé cinq livres, dont Child Soldiers: Sierra Leone’s Revolutionary United Front (Cambridge University Press) et Children’s Rights and International Development (Palgrave Macmillan). En 2014, elle a reçu une bourse Trudeau pour s'être intéressée aux réalités des enfants nés de la violence sexuelle en temps de guerre dans le nord de l'Ouganda. Denov détient un doctorat de l'Université de Cambridge, où elle était boursière du Commonwealth. Les projets de recherche actuels comprennent: