Crise du fentanyl : une première nation en Alberta impose un permis d’accès à tout non-membre de la communauté

Une première nation en Alberta dans l’Ouest canadien vient d’émettre un arrêté interdisant formellement à toute personne ne faisant pas partie de la nation d’entrer sur le territoire sans permis.

Cette décision s’accompagne de frais additionnels aux non-membres de la nation Kanai First qui font affaire au sein de ce territoire, une décision extrême pour s’attaquer au nombre croissant de décès et de surdoses ayant un thème commun, le fentanyl. .

«Some very serious drugs are killing our people, and one of the problems that our policing personnel encountered was the inability to be able to deal with outside individuals who … could go about freely on our lands. (Trad.: Il y a des drogues très puissantes qui tuent nos gens et l’un des problèmes que l’on rencontre c’est que notre force policière n’arrive pas à contrer les va-et-vient de personnes qui viennent d’ailleurs et qui se promènent librement sur nos terres).»

Chef Roy Fox de la Première Nation Kanai