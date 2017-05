SisterSpace: un premier site de prévention de surdose pour femmes seulement ouvre ses portes à Vancouver

C’est vraiment une première. SisterSpace, le tout premier site de prévention de surdose et d’injections contrôlées « pour femmes seulement », ouvre ses portes dans le quartier dur du Downtown Eastside de Vancouver.

SisterSpace pourra accueillir quinze femmes à la fois dans un environnement sécuritaire et contrôlé.

Vulnérables

Selon les instigateurs de ce projet qui vous le jour ces jours-ci, un site d’injections contrôlées pour femmes seulement est un lien essentiel quand vient le temps de venir en aide aux usagères d’opiacés en moments de crises et de surdoses.

«Women are different. We’ve tried to make this space responsive to that: accessible, friendly, comforting to women. (Trad.: Les femmes sont différentes. Nous avons tenté de tenir en compte ces différences en mettant sur pied notre centre : nous le voulions accessible, convivial et réconfortant pour les femmes). »

Janice Abbott, directrice de Atira Women’s Resource Society.