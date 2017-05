Un Ontarien sur sept se fait prescrire des opioïdes chaque année

Les Ontariens se sont fait prescrire plus de 9 millions d’opioïdes en 2015-2016, ce qui représente une hausse de près de 450 000 ordonnances en trois ans, d’après le rapport « 9 millions d’ordonnances » publié par Qualité des services de santé Ontario (QSSO). L’étude a révélé que presque deux millions d’Ontariens se font prescrire des opioïdes chaque année, ce qui constitue 14 % de la population, soit un Ontarien sur sept.

Parmi les opioïdes prescrits, on retrouve l’hydromorphone, par exemple, qui est beaucoup plus fort que ceux prescrits plus fréquemment par le passé, comme la codéine.

« La dépendance aux opioïdes est un problème critique dans notre province, et aussi dans le reste du Canada, déclare Joshua Tepper, président et chef de la direction de Qualité des services de santé Ontario. Nous devons faire plus attention en prescrivant des opioïdes et assurer un meilleur accès et de meilleurs soins aux personnes dépendantes des opioïdes. »

Le rapport étudie les types d’opioïdes prescrits en Ontario et conclut que le nombre de personnes qui se sont fait prescrire de l’hydromorphone – substance qui est à peu près cinq fois plus forte que la morphine – s’est accru de presque 30 % en trois ans, passant d’un peu plus de 200 000 à près de 259 000.

Pendant cette période, le nombre de patients qui ont reçu une ordonnance pour de la codéine, un produit plus faible que la morphine, ou de ses composés a chuté de 7 %, passant de presque 986 000 à plus de 912 000. D’autre part, le nombre d’ordonnances d’oxycodone et de ses composés n’a pas changé en trois ans, et ce, malgré tout le travail de sensibilisation effectué sur le danger que présentent les opioïdes.

Le nombre total d’ordonnances d’opioïdes varie considérablement d’une région à l’autre, allant de 38 ordonnances pour 100 personnes dans le réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) du Centre à presque le triple, soit 110 ordonnances pour 100 personnes dans la région du Nord-Est.

Des histoires évoquées dans le rapport

La dépendance aux opioïdes, comme toute toxicomanie, peut avoir des effets néfastes sur des gens de tous les milieux. Le tissu social en est perturbé de façon dramatique et cela a des effets sur les emplois, les familles et la santé des gens, souvent en quelques mois seulement. La complexité et la rapidité des répercussions compliquent parfois le traitement.

Dans le rapport du ministère de la Santé de l’Ontario, on évoque l’histoire de Christine, une infirmière d’Ottawa, qui pour soulager ses douleurs chroniques survenues après un accident de voiture, s’est mise à consommer des opioïdes. Christine en est devenue dépendante à un point tel qu’elle devait se procurer les substances dans la rue à défaut d’obtenir une ordonnance médicale. Plus tard, elle a fini en prison et sans domicile fixe. Son histoire ne semble malheureusement pas unique.

Deux programmes qui fonctionnent

Le bureau du Dr Joshua Tepper a analysé les résultats de deux programmes qui, à son avis, fonctionnent bien puisqu’ils reposent sur le principe que des cheminements de soins intégrés produisent de meilleurs résultats chez les personnes qui ont des problèmes de santé mentale et de toxicomanie.

Pourquoi les médecins prescrivent-ils ces substances si elles sont si addictives?

Le Collège des médecins et chirurgiens de l’Ontario avait déclaré en 2010 que les opioïdes étaient un élément important pour traiter la douleur chronique non cancéreuse, mais que malgré les bienfaits, les risques et les effets secondaires à long terme d’une thérapie aux opioïdes n’étaient pas suffisamment connus et qu’il fallait davantage de recherche à ce sujet. Il a aussi fait remarquer que des directives précises sur la prescription des opioïdes étaient nécessaires et que le National Opioid Use Guideline Group avait dirigé un projet visant l’élaboration des Lignes directrices canadiennes sur l’utilisation sécuritaire et efficace des opioïdes.

Dans la section sur les limitations du document, il est mentionné que même si la thérapie aux opioïdes peut être un traitement d’appoint pour la douleur chronique non cancéreuse, d’autres options thérapeutiques doivent être mises en œuvre avant de recourir aux opioïdes.