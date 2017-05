La jeunesse canadienne s’implique pour lutter contre les changements climatiques

400 élèves de vingt-cinq classes du secondaire de partout au Canada ont participé jeudi à la discussion ouverte virtuelle d’Action Climatique 150, qui vise à aider des jeunes à devenir des ‘superstars’ du développement durable et d’écologie. L’entretien, une sorte de congrès à distance, est le résultat de plusieurs mois pendant lesquels des jeunes du pays ont examiné les effets des changements climatiques dans leurs collectivités et ont réfléchi à des mesures pour les atténuer ou s’y adapter. Durant l’année scolaire, les élèves ont participé à une série de séminaires virtuels pour présenter leurs travaux à des experts d’Environnement et Changement climatique Canada.

La ministre de ce ministère, Catherine McKenna, a participé de la discussion avec les jeunes citoyens qui, au nom de leurs camarades de classe, ont présenté leurs constatations sur les effets des changements climatiques au sein de leurs collectivités et leurs pistes de solution pour s’y adapter. Les élèves ont compilé leurs résultats et leurs recommandations dans un rapport intitulé Appels à l’action qu’ils ont présenté à la ministre.

Cette initiative nationale de mobilisation s’inscrit dans le cadre du projet Action Climatique 150, de la fondation GreenLearning Canada – un organisme qui offre des programmes éducatifs en ligne sur l’énergie et la durabilité.

Regardez la vidéo bilingue de la rencontre entre les jeunes et la ministre de l’Environnement et Changement climatique Canada, Catherine McKenna :

