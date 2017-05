Samedi 20 mai, Journée nationale des produits du phoque

Ce samedi 20 mai marque la toute première célébration de la Journée nationale des produits du phoque.

De fait, il y a maintenant deux ans, la sénatrice Céline Hervieux-Payette en proposait la création.

Pourquoi le 20 mai?

Le 20 mai marque la fin de la période de chasse au phoque au Canada qui va de la mi-mars à la mi-mai.

Le projet de loi S-208, soutenu en Chambre par le député Scott Sims de Terre-Neuve-et-Labrador a reçu l’assentiment royal ce 16 mai dernier et est devenu loi après la troisième lecture le 5 mai dernier.

Reconnaître l’importance culturelle

La Journée nationale des produits du phoque a pour but premier de reconnaître l’importance, tant culturelle qu’économique, du phoque dans le golfe Saint-Laurent tout comme en Arctique.

En réponse à l’Union européenne

Outre que le 20 mai marque la fin officielle de la saison de chasse au phoque au Canada, c’est aussi la Journée maritime européenne, qui souligne l’important apport de cette industrie à l’économie européenne.

Malgré le fait que l’Europe a exempté les produits inuvialuit de son interdiction d’importation des produits du phoque, interdiction votée au parlement européen en 2010, le Canada affirme que, par cette journée, il entend souligner l’importance de cet animal dans la vie des Inuits.

Montée aux barricades

Pendant ce temps, la directrice des campagnes canadiennes du Fonds international pour la protection des animaux, Sheryl Fink, a publié un texte virulent dans le Huffington Post intitulé « Canada Just Passed A New National Day Celebrating Seal Slaughter. (Trad.: Le Canada vient de créer une nouvelle journée nationale qui célèbre le massacre des phoques), » où elle dit que son ONG voudrait qu’on établisse une plus grande différence entre les chasseurs de phoques du sud – Terre-Neuve, Iles-de-la-Madeleine – et les Inuits au nord.

Point de vue qui est n’est pas partagé, ni par les chasseurs de phoques inuit, ni pas ceux du golfe du Saint-Laurent.

RCI, CBC, Huffington Post, Association des chasseurs de phoques intra-Québec.